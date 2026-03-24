Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3151845
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

कहीं मामूली विवाद में दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प तो कहीं शर्मसार हुई खाकी! बेगूसराय में पुलिसिया कार्यशैली पर उठे सवाल

Begusarai News: बेगूसराय के अलग-अलग इलाकों से सामने आई घटनाओं ने जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं. कहीं पर मामूली विवाद में हिंसक झड़प हो गई, तो कहीं पर पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी सामने आई है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 24, 2026, 10:36 AM IST

Trending Photos

बेगूसराय पुलिस
बेगूसराय पुलिस

Begusarai Crime News: बेगूसराय के मुफस्सिल और बीरपुर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में दो पक्षों में हिंसक झड़प होने की घटनाएं सामने आई हैं. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरदिया गांव में एक छोटे से विवाद को लेकर दो समुदाय आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट-पत्थर चलने लगे. बताया जा रहा है कि करीब एक घंटे तक दोनों तरफ से पत्थरबाजी होती रही. जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया. सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया. 

बिजली का तार तोड़ने पर हुआ झगड़ा

घटना में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. हिंदू पक्ष का आरोप है कि ईद के बाद बिजली का तार तोड़ने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद हमला किया गया. वहीं दूसरे मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सजावट हटाने के दौरान बेवजह गाली-गलौज की गई, जिसके बाद झड़प शुरू हुई. इस घटना पर पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया. फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और मामले की जांच की जा रही है. एहतियात के लिए गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

चाचा-भतीजे की लड़ाई रोकना पड़ा भारी

दूसरा मामला बीरपुर थाना क्षेत्र के पानापुर गांव से सामने आया. यहां पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. चाचा-भतीजे के बीच चल रहे झगड़े में बीच-बचाव करने पहुंचे एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी नाक काट दी गई. घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि अर्जुन प्रसाद सिंह बीच-बचाव करने पहुंचे तो नाराज होकर दबंग युवक रामनाथ सिंह ने धारदार हथियार ‘गरसा’ से अर्जुन प्रसाद सिंह पर हमला कर दिया, जिससे उनकी नाक बुरी तरह कट गई. घायल अवस्था में परिजनों ने तुरंत उन्हें बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है.

ये भी पढ़ें- पंचर बनाने वाला निकला पाक एजेंट! मुजफ्फरपुर का नौशाद हरियाणा से गिरफ्तार

घायल अर्जुन प्रसाद सिंह ने बताया कि रामनाथ सिंह अपने चाचा गणेश प्रसाद सिंह के साथ मारपीट कर रहा था, जो काफी बुजुर्ग हैं. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने दोनों को समझाने की कोशिश की तो आरोपी ने उन पर ही जानलेवा हमला कर दिया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. फिलहाल इस घटना की सूचना मिलते ही बीरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

पुलिसकर्मियों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल!

बेगूसराय पुलिस का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में तीन-चार पुलिसकर्मी एक युवक को बेहरमी से पीटता हुआ दिखाई दे रहे हैं. युवक को पीटने के बाद जबरन उसे पुलिस जीप में बैठ कर ले जा रहा है. यह पूरा मामला बेगूसराय के डंडारी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. हालांकि, ज़ी मीडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. वायरल वीडियो में पुलिस एक युवक के साथ कथित तौर पर मारपीट करती नजर आ रही है. जानकारी के अनुसार युवक मोटरसाइकिल से जा रहा था. इसी दौरान साइड नहीं देने को लेकर पुलिस और युवक के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद मामला बढ़ गया. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी युवक को पकड़कर खींच रहे हैं और वाहन में बैठा रहे हैं. फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

रिपोर्ट- जितेंद्र कुमार

TAGS

Begusarai News

Trending news

Jharkhand breaking news
Jharkhand Breaking News Live: चतरा में दरिंदगी; महुआ चुनने गई महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, जंगल में मिला शव
Jharkhand breaking news
Jharkhand Breaking News Live: चतरा में दरिंदगी; महुआ चुनने गई महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, जंगल में मिला शव
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: बिहार में गैस संकट पर अहम बैठक आज, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और मंत्री करेंगे समीक्षा बैठक
CM Nitish Samridhi Yatra
आज कैमूर पहुंचेगी CM नीतीश की 'समृद्धि यात्रा', जिले को देंगे करोड़ों की सौगात
Katihar News
रामनवमी की तैयारियां शुरू, कटिहार में भव्य शोभायात्रा निकालने की तैयारी!
Katihar News
पान दुकानदार का बेटा बना कटिहार जिला टॉपर, 12वीं कला संकाय में लहराया परचम
Bagaha News
बगहा: सोमेश्वर पहाड़ी पर खाई में गिरे श्रद्धालु के लिए रक्षक बने एसएसबी के जवान
Bhojpuri song
देसी रोमांस का फुल डोज है 'हरदिया पिसी ए राजा जी', कल्लू-आस्था की जोड़ी ने जीता दिल
Bihar News
चौकीदार ने बर्थ डे पार्टी में बुलाया 3 महिला डांसर, किया कमरे में बंद और फिर...
Bagaha News
Bagaha News: 'देवदूत' बने SSB जवान, 18KM पैदल चलकर बचाई घायल महिला श्रद्धालु की जान