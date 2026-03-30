बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों का कहर! युवक को पीट-पीटकर किया अधमरा, सड़क किनारे फेंका

Begusarai Crime News: बिहार के बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े एक युवक पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया. कमरुद्दीनपुर निवासी रंजीत यादव को घेरकर बेरहमी से पीटा गया और अधमरी हालत में सड़क किनारे फेंक दिया गया. घायल को परिजनों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हमलावरों की तलाश जारी है.
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Begusarai Crime News: बिहार के बेगूसराय जिले में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहें हैं. ताजा मामला सिंघौल थाना क्षेत्र के डुमरी के पास का है, जहां बदमाशों ने एक युवक को घेरकर बेरहमी से पीट-पीटकर अधमरा कर दिया है और सड़क किनारे फेंक दिया. इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. घायल युवक की पहचान कमरुद्दीनपुर गांव निवासी रंजीत यादव के रूप में हुई है, जिनका फिलहाल इलाज जारी है.
घटना कैसे हुई
जानकारी के अनुसार, रंजीत यादव साइकिल से गैस लेने के लिए डुमरी जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया. पहले आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू की. जब रंजीत यादव ने इसका विरोध किया, तो बदमाश उग्र हो गए और उन पर जानलेवा हमला कर दिया. आरोपियों ने उन्हें लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.
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घायल की हालत और इलाज
घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और रंजीत यादव को घायल अवस्था में उठाकर बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है. परिजनों का कहना है कि हमला अचानक और बेहद क्रूर तरीके से किया गया, जिससे वे भी सदमे में हैं.
पुलिस की जांच जारी है
घटना की सूचना मिलते ही सिंघौल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. फिलहाल हमले के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.
रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी