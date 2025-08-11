Begusarai News: बेगूसराय में दिनदहाड़े महिला से लूटपाट के दौरान चाकू से हमला, इलाके में हड़कंप

Begusarai Loot: बिहार के बेगूसराय जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तरैया सोना चिमनी के पास अपराधियों ने रविवार (10 अगस्त) की शाम करीब 5 बजे लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. जानकारी के अनुसार, अपराधियों ने चांदपुरा की रहने वाली दूला देवी से दिनदहाड़े लूटपाट की और विरोध करने पर उनको चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुटी है.

बताया जा रहा है कि चांदपुरा निवासी गंगा यादव की पत्नी दुला देवी अपने भाई को राखी बांधकर ई-रिक्शा से घर लौट रही थीं. इसी दौरान बाइक सवार तीन अज्ञात अपराधियों ने रिक्शा को रोक लिया और सोने के गहने लूटने लगे. लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने दूला देवी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. घटना के बाद परिजन उन्हें आनन-फानन में एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है.

वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता के घर चांदपुरा जाकर घटना की जानकारी ली. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी. रजौड़ा-चांदपुर पथ पर लगातार घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं.

रिपोर्ट- जितेन्द्र कुमार

