Begusarai News: सुबह-सुबह जिम जा रहा था JDU का छात्र नेता, रास्ते में बदमाशों ने मारी गोली, मची दहशत

Begusarai JDU Student Leader Shot: बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुबह-सुबह बेख़ौफ़ अपराधियों ने जदयू के एक छात्र नेता को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है. गोलीबारी की यह सनसनीखेज वारदात लोहिया नगर थाना क्षेत्र के बाघा गुमती के पास हुई है. घायल छात्र नेता को इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाज़ुक बनी हुई है. गोली लगने से घायल जदयू छात्र नेता की पहचान साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रहुआ गांव निवासी विजेंद्र राय के पुत्र सोनू कुमार राय के रूप में की गई है. बताया जा रहा है कि सोनू राय लोहिया नगर इलाके में वर्षों से रह रहे थे और आज सुबह अपने घर से निकलकर जिम सेंटर जा रहे थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी.

बताया जा रहा है कि गोली लगते ही सोनू राय मौके पर गिर पड़े. घटना के बाद आसपास के लोगों ने आनन-फानन में उन्हें उठाकर बेगूसराय के सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. वहीं घायल सोनू राय ने बताया कि वे वर्षों से जदयू छात्र संगठन में सक्रिय हैं और हमेशा छात्रों के हित में आंदोलन करते रहे हैं. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उन्हें किस वजह से गोली मारी गई. इधर घटना की सूचना मिलते ही लोहिया नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है. फिलहाल पुलिस हमलावरों की पहचान और गोलीबारी के कारणों का पता लगाने में लगी हुई है. बेगूसराय से बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है.

रिपोर्ट- जितेंद्र कुमार