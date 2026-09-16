/बेगूसराय में CRPF जवान पर दबंगई का आरोप, पिता-पुत्र से मारपीट और पिस्टल दिखाकर धमकाने का दावा, CCTV फुटेज आया सामने

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Begusarai News: बेगूसराय में एक बार फिर दबंगई का मामला सामने आया है, जहां पिता-पुत्र के साथ मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगा है. पीड़ित परिवार ने गांव के ही एक crpf जवान और उसके सहयोगियों पर मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप लगाया है. घटना के बाद मारपीट से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. मामला लोहियानगर थाना क्षेत्र के बाघा गांव का है. बताया जा रहा है कि बाघा गांव निवासी रंजीत दास और उनके पुत्र प्रवीण कुमार के साथ मारपीट की गई. घटना के बाद दोनों घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.
जबरन स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर का आरोप
पीड़ित परिवार का आरोप है कि गांव का ही एक व्यक्ति, जो crpf का जवान है, आए दिन गाली-गलौज और दबंगई करता है. परिजनों के मुताबिक, आरोपी ने रंजीत दास से कथित तौर पर जबरन स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर करवाए. जब इसका विरोध किया गया तो गाली-गलौज शुरू कर दी गई और विरोध करने पर मारपीट की गई. पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि मामले की शिकायत स्थानीय मुखिया और सरपंच से करने के बाद आरोपी पक्ष और नाराज हो गया.
घर में घुसकर मारपीट और पिस्टल दिखाकर धमकाने का दावा
आरोप है कि इसके बाद आरोपी पक्ष घर में घुस गया और पिता-पुत्र के साथ मारपीट की. परिजनों ने crpf जवान पर सरकारी पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है. उनका कहना है कि इससे पहले भी मारपीट की घटना हो चुकी है और आरोपी की दबंगई से गांव के कई लोग परेशान हैं. इधर, मारपीट और गाली-गलौज से जुड़ा कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें घटना से जुड़े दृश्य दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, सीसीटीवी फुटेज की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.
लोहियानगर थाने में शिकायत, जांच में जुटी पुलिस
फिलहाल पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की शिकायत लोहियानगर थाने में की है. सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है. पुलिस की जांच और दोनों पक्षों के बयान के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी.