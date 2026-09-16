/बेगूसराय में CRPF जवान पर दबंगई का आरोप, पिता-पुत्र से मारपीट और पिस्टल दिखाकर धमकाने का दावा, CCTV फुटेज आया सामने

Begusarai News: बेगूसराय में एक बार फिर दबंगई का मामला सामने आया है, जहां पिता-पुत्र के साथ मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगा है. पीड़ित परिवार ने गांव के ही एक crpf जवान और उसके सहयोगियों पर मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप लगाया है. घटना के बाद मारपीट से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. मामला लोहियानगर थाना क्षेत्र के बाघा गांव का है. बताया जा रहा है कि बाघा गांव निवासी रंजीत दास और उनके पुत्र प्रवीण कुमार के साथ मारपीट की गई. घटना के बाद दोनों घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.