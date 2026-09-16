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बेगूसराय में CRPF जवान पर दबंगई का आरोप, पिता-पुत्र से मारपीट और पिस्टल दिखाकर धमकाने का दावा, CCTV फुटेज आया सामने

Begusarai News: बेगूसराय के लोहियानगर थाना क्षेत्र के बाघा गांव में पिता-पुत्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. पीड़ित परिवार ने गांव के एक CRPF जवान और उसके सहयोगियों पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 16, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 10:17 AM IST
बेगूसराय में CRPF जवान पर दबंगई का आरोप, पिता-पुत्र से मारपीट और पिस्टल दिखाकर धमकाने का दावा, CCTV फुटेज आया सामने
Image Credit: बेगूसराय में CRPF जवान पर दबंगई का आरोप, पिता-पुत्र से मारपीट और पिस्टल दिखाकर धमकाने का दावा (zee media)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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