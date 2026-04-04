Begusarai Encounter: दरभंगा में सोना लूटा, बॉर्डर क्रास कर भागे बेगूसराय, पुलिस ने देखा और हॉफ एनकाउंटर कर दिया

Begusarai News: बिहार के बेगूसराय से एक खबर सामने आ रही है, जहां दरभंगा में हुए चर्चित सराफा व्यवसायी लूट कांड के बाद पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है. बताया जा रहा है कि दरभंगा में हथियार के बल पर करीब 2 करोड़ रुपये के जेवरात और 20 लाख रुपये नगद की लूट के मामले में दरभंगा पुलिस, एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया. इसी कड़ी में बेगूसराय के मंसूरचक थाना क्षेत्र के नारायणपुर चौक के पास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है. हालांकि, पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई सीधे तौर पर सोना लूट कांड से जुड़ी हुई बताई जा रही है.

मुठभेड़ की सूचना, एक अपराधी घायल

सूत्रों के मुताबिक, जब पुलिस टीम नारायणपुर चौक पर छापेमारी के लिए पहुंची तो वहां मौजूद अपराधी भागने लगे. इसी दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में एक अपराधी के घायल होने की सूचना है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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कई संदिग्ध हिरासत में, पूछताछ जारी

इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है. आशंका जताई जा रही है कि ये सभी लोग दरभंगा के सोना लूट कांड से जुड़े हो सकते हैं. हालांकि, पुलिस फिलहाल किसी भी तरह की जानकारी साझा करने से बच रही है, जिससे मामला और भी संवेदनशील बन गया है.

इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

घटना के बाद पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. खास बात यह है कि मीडिया को भी मौके पर जाने से रोका जा रहा है, जिससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है. फिलहाल इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों के बीच चर्चा तेज है और सभी की नजर पुलिस की आधिकारिक बयान पर टिकी हुई है.

रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार