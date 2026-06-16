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बेगूसराय की बेटी ने मिथिला पेंटिंग में मचाया धमाल, बच्चों को दे रहीं फ्री ट्रेनिंग

Begusarai News: बेगूसराय की मोनी कुमारी मिथिला पेंटिंग के जरिए अपनी पहचान बना रही हैं और इस पारंपरिक कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रही हैं. वह अपने घर पर बच्चों को मुफ्त प्रशिक्षण देकर सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाए रखने में जुटी हैं.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 16, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:30 AM IST
बेगूसराय की बेटी ने मिथिला पेंटिंग में मचाया धमाल, बच्चों को दे रहीं फ्री ट्रेनिंग
Image Credit: बेगूसराय की बेटी ने मिथिला पेंटिंग में मचाया धमाल, बच्चों को दे रहीं फ्री ट्रेनिंग

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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