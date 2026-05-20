Begusarai News: इंटरकास्ट शादी से नाराज पिता ने जिंदा बेटी का किया श्राद्ध, फिर ससुराल पहुंचकर लाठियों से पीटा

बेगूसराय में प्रेम विवाह को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों, समाज और परंपरा पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. इंटरकास्ट मैरिज से नाराज पिता ने अपनी ही जिंदा बेटी का श्राद्धकर्म कर दिया. यह मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. घटना छौड़ाही थाना क्षेत्र के सिंहमा गांव की बताई जा रही है, जहां इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बताया जा रहा है कि सिंहमा गांव की रहने वाली 26 वर्षीय उजाला कुमारी ने 26 अप्रैल को गांव के ही मुरारी कुमार के साथ अपनी इच्छा से बेगूसराय के एक काली मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी. दोनों अलग-अलग जाति से आते हैं, जिस वजह से युवती के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे. शादी के बाद उजाला अपने पति के साथ ससुराल में रहने लगी थी.

पीड़िता के अनुसार, शादी के कुछ दिन बाद उसके परिजनों ने दिल्ली में उसका प्रतीकात्मक श्राद्धकर्म कर दिया. इस घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद मामला और तूल पकड़ने लगा. लोगों के बीच यह सवाल उठने लगा कि क्या समाज में आज भी ऐसी सोच मौजूद है.

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पीड़िता ने छौड़ाही थाना में दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि 16 मई की दोपहर उसके पिता, चाचा और भाइयों समेत कई लोग लाठी-डंडा और लोहे की रॉड लेकर उसके ससुराल पहुंच गए. उस समय घर के पुरुष सदस्य बाहर थे. आरोप है कि घर पहुंचते ही उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी और महिलाओं के साथ मारपीट की.

पीड़िता का कहना है कि उसकी सास उषा देवी को घर से बाहर खींचकर पीटा गया और उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए. बीच-बचाव करने आई अन्य महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया और उनके साथ भी मारपीट की गई. इतना ही नहीं, महिलाओं के गले और कान से सोने के जेवर छीन लेने का भी आरोप लगाया गया है.

पीड़िता के मुताबिक, जाते-जाते हमलावरों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी. इस घटना के बाद से परिवार के लोग डरे हुए हैं और गांव में भी तनाव का माहौल बना हुआ है. यह मामला अब केवल पारिवारिक विवाद नहीं रह गया, बल्कि सामाजिक तनाव का रूप लेता दिख रहा है.

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घटना की सूचना मिलने के बाद डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. घायल महिलाओं को इलाज के लिए भेजा गया है. छौड़ाही थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि आवेदन मिल गया है और मामले की जांच की जा रही है. पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है. फिलहाल गांव और आसपास के इलाकों में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है.