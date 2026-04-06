Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3167436
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

बेगूसराय में दिनदहाड़े खूनी खेल: पहले बेरहमी से पीटा फिर मार दी गोली, 15 साल पुरानी दुश्मनी का खौफनाक अंजाम

Begusarai crime News: बिहार के बेगूसराय के परिहारा थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है. अपराधियों ने युवक बिरजू साहनी को घर के सामने से अगवा कर गोली मार दी. परिजनों ने पुरानी दुश्मनी की आशंका जताई है. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 06, 2026, 09:07 AM IST

Trending Photos

बेगूसराय में दिनदहाड़े खूनी खेल: पहले बेरहमी से पीटा फिर मार दी गोली, 15 साल पुरानी दुश्मनी का खौफनाक अंजाम
बेगूसराय में दिनदहाड़े खूनी खेल: पहले बेरहमी से पीटा फिर मार दी गोली, 15 साल पुरानी दुश्मनी का खौफनाक अंजाम

Begusarai crime News: बिहार के बेगूसराय में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला परिहारा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी. मृतक की पहचान राजेंद्र साहनी के पुत्र बिरजू सहनी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि घटना उस वक्त हुई जब बिरजू सहनी खाना खाने के बाद घर के बाहर टहल रहा था. इसी दौरान आधा दर्जन से अधिक अपराधी मौके पर पहुंचे और उसे जबरन उठाकर ले जाने लगे. विरोध करने पर अपराधियों ने पहले उसकी जमकर पिटाई की और फिर कुछ दूरी पर ले जाकर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है.

परिजनों ने जताई पुरानी दुश्मनी की आशंका
परिजनों के मुताबिक, काफी देर तक खोजबीन के बाद उन्हें बिरजू सहनी का शव घर के पास ही पड़ा मिला. उन्होंने बताया कि करीब 15 साल पहले इसी स्थान के आसपास बिरजू के पिता की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें बिरजू सहनी गवाह था. ऐसे में परिजनों को शक है कि पुरानी रंजिश के चलते ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है.

ये भी पढ़ें: रिश्तों का खूनी खेल: मुजफ्फरपुर में मकेश्वर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस जांच में जुटी, आरोपियों की तलाश जारी
घटना की सूचना मिलते ही परिहारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि मृतक मजदूरी करता था और कुछ दिन पहले ही बेंगलुरु से अपने गांव लौटा था. फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

इलाके में दहशत, सुरक्षा पर उठे सवाल
इस सनसनीखेज हत्या के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल है. स्थानीय लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं. हालांकि, पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले का खुलासा किया जाएगा.

 रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार

TAGS

Begusarai crime news

Trending news

Begusarai crime news
बेगूसराय में दिनदहाड़े खूनी खेल: पहले बेरहमी से पीटा फिर मार दी गोली
Jharkhand breaking news
Jharkhand Breaking News Live Today: असम में जेएमएम का शक्ति प्रदर्शन, हेमंत और कल्पना सोरेन ने संभाली प्रचार की कमान
Jharkhand breaking news
Jharkhand Breaking News Live Today: असम में जेएमएम का शक्ति प्रदर्शन, हेमंत और कल्पना सोरेन ने संभाली प्रचार की कमान
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: नालंदा के बिहारशरीफ में सुबह-सुबह NIA और ATS की छापेमारी से मचा हड़कंप, कुल 9 जगहों पर पड़ी है रेड
Muzaffarpur News
रिश्तों का खूनी खेल: मुजफ्फरपुर में मकेश्वर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा
patna news
पटनाःसड़क किनारे गड्ढे में गिरी डेयरी वैन, चालक-कंडक्टर दोनों घायल, नशे में थे दोनों
Governor Syed Ata Hasnain
तख्त श्री पटना साहिब पहुंचे राज्यपाल सैयद अता हसनैन, गुरु घर में टेका माथा
patna news
CNLU पटना में कानून और तकनीक का महासंगम, नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता का भव्य आयोजन
patna news
सुरों की महफिल में थिरके कलाकार, 'सुरीले परिवार' का चौथा वार्षिकोत्सव संपन्न
Deputy CM Vijay Kumar Sinha
लखीसराय में डिप्टी सीएम का जनता दरबार, फरियादियों की उमड़ी भारी भीड़