/बेगूसराय में दिनदहाड़े राजद नेता के भाई की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने 8 घंटे तक सड़क पर किया हंगामा

राजद जिला सचिव रणवीर कुमार राय ने बताया कि उनका भाई घर के पास मौजूद था. इसी दौरान कुछ अपराधी उसे घर से बुलाकर पीछे की ओर ले गए और गोलियों से छलनी कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. उन्होंने बताया कि करीब छह महीने पहले भी रंगदारी को लेकर गांव के कुछ अपराधियों ने उनकी दुकान पर चढ़कर गोलीबारी की थी. इस मामले में कई आरोपी जेल में हैं, जबकि कुछ आरोपी बाहर थे. आशंका है कि इसी रंजिश के चलते उनके भाई की हत्या की गई है.