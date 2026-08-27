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बेगूसराय में दिनदहाड़े राजद नेता के भाई की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने 8 घंटे तक सड़क पर किया हंगामा

Begusarai News: बेगूसराय के डंडारी थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े राजद जिला सचिव रणवीर कुमार राय के भाई रणधीर कुमार राय की गोली मारकर हत्या कर दी.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 27, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:05 PM IST
बेगूसराय में दिनदहाड़े राजद नेता के भाई की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने 8 घंटे तक सड़क पर किया हंगामा
Image Credit: बेगूसराय में दिनदहाड़े राजद नेता के भाई की गोली मारकर हत्या

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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