/बेगूसराय में दिनदहाड़े राजद नेता के भाई की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने 8 घंटे तक सड़क पर किया हंगामा

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Begusarai News: बेगूसराय में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं. डंडारी थाना क्षेत्र के राजोपुर कटरमाला के पास बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े एक राजद नेता के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान राजोपुर गांव निवासी शशि भूषण राय के पुत्र रणधीर कुमार राय के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मृतक के भाई रणवीर कुमार राय राजद के जिला सचिव हैं. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए.
राजद जिला सचिव रणवीर कुमार राय ने बताया कि उनका भाई घर के पास मौजूद था. इसी दौरान कुछ अपराधी उसे घर से बुलाकर पीछे की ओर ले गए और गोलियों से छलनी कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. उन्होंने बताया कि करीब छह महीने पहले भी रंगदारी को लेकर गांव के कुछ अपराधियों ने उनकी दुकान पर चढ़कर गोलीबारी की थी. इस मामले में कई आरोपी जेल में हैं, जबकि कुछ आरोपी बाहर थे. आशंका है कि इसी रंजिश के चलते उनके भाई की हत्या की गई है.
घटना से आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर करीब आठ घंटे तक पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे. सूचना मिलते ही बेगूसराय की SP मनीष मौके पर पहुंचीं और लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया. SP ने बताया कि रणधीर कुमार राय की गोली मारकर हत्या की गई है और शुरुआती जांच में आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.
वहीं, घटना की जानकारी मिलने पर सीपीआई के बखरी के पूर्व विधायक सूर्यकांत पासवान भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि बेगूसराय में अपराधी पूरी तरह बेलगाम हो चुके हैं और दिनदहाड़े राजद नेता के भाई की हत्या कर दी गई. उन्होंने पुलिस पर अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है.