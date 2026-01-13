Begusarai News: मौत के मुहाने से लौटी मासूम! खगड़िया से पटना तक भटके परिजन, बेगूसराय के डॉक्टर के करिश्मे से बची मासूम लेयाना

Begusarai Medical Miracle: कहते हैं डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं और यह बात तब सच साबित होती है, जब कोई डॉक्टर मौत की दहलीज पर खड़े मरीज को भी अपनी सूझबूझ और मेहनत से नई जिंदगी दे देता है. बेगूसराय से ऐसी ही एक चमत्कारी और इंसानियत से भरी कहानी सामने आई है. यहां एक डॉक्टर ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया. बेगूसराय के डॉक्टर कृष्ण कुमार ने केर्निकटेरस यानी खतरनाक पीलिया बीमारी से जूझ रही एक नवजात बच्ची को न सिर्फ नई जिंदगी दी, बल्कि एक दंपति की उजड़ी उम्मीदों को फिर से जगा दिया. खास बात यह है कि बिहार के कई नामचीन डॉक्टरों ने इस नवजात का इलाज करने से इनकार कर दिया था. ऐसे में बेगूसराय के डॉक्टर कृष्ण कुमार ने चुनौती स्वीकार की और अपना पूरा अनुभव झोंक दिया.

दरअसल, बेगूसराय जिले के साहेबपुरकमाल प्रखंड के विष्णुपुर आहोक गांव निवासी राकेशन जानी और नेहा परबीन की बेटी लेयाना जेहरा का जन्म करीब पंद्रह दिन पहले खगड़िया सदर अस्पताल में हुआ था. जन्म के कुछ ही दिनों बाद बच्ची को पीलिया हो गया. सदर अस्पताल और बाहरी जांच रिपोर्ट में अंतर के कारण इलाज में देरी होती चली गई और बच्ची की हालत बिगड़ती चली गई. बच्ची की स्थिति गंभीर होने पर उसे पटना के एम्स और आईजीआईएमएस रेफर किया गया. यहां बच्ची को इमरजेंसी इलाज तो मिला, लेकिन बेड उपलब्ध नहीं होने के कारण भर्ती नहीं किया गया. इसके बाद बेगूसराय के एक निजी क्लिनिक में भी बच्ची को दिखाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत बेहद नाजुक बताते हुए परिजनों को निराश कर दिया.

हर तरफ से मायूस हो चुके परिजन आखिरकार बेगूसराय के डॉक्टर कृष्ण कुमार के पास पहुंचे. बच्ची की गंभीर स्थिति जानने के बावजूद डॉक्टर ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि वे पूरी ताकत से कोशिश करेंगे और यही भरोसा बच्ची की जिंदगी का सहारा बन गया. लगातार चार दिनों तक कड़ी निगरानी और इलाज के बाद बच्ची की हालत में सुधार होने लगा.आज बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है और खतरे से बाहर है. डॉक्टर कृष्ण कुमार के चमत्कार से बच्ची के माता-पिता काफी काफी खुश हैं. बच्ची के पिता ने बताया कि हम लोग पूरी तरह उम्मीद छोड़ चुके थे. हर जगह से मना कर दिया गया था.डॉक्टर कृष्ण कुमार ने हमारी बच्ची की जान बचा ली. हमारे लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है. वहीं मां ने कहा कि हमने जगह-जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. डॉक्टर कृष्ण कुमार के यहां आने के बाद हमारी बच्ची की हालत में सुधार हुआ. अब वो नॉर्मल कंडीशन में है. हम डॉक्टर साहब के हमेशा आभारी रहेंगे.

इस पूरे मामले में खुद डॉक्टर कृष्ण कुमार भी हैरान हैं. उन्होंने कहा कि बच्ची 30 दिसंबर को मेरे पास आई थी. जॉन्डिस लेवल आखिरी स्टेज पर था. साइंस के मुताबिक ऐसे मामलों में ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन ही एकमात्र इलाज होता है, लेकिन बिना ब्लड एक्सचेंज के बच्ची का ठीक होना, मेरे लिए भी आश्चर्यजनक है. उन्होंने कहा कि मेरे करियर में ऐसा केस पहली बार आया है. बता दें कि केर्निकटेरस नवजात बच्चों में होने वाली एक बेहद गंभीर बीमारी है. लंबे समय तक इसका इलाज न होने पर मस्तिष्क तक को नुकसान पहुंच सकता है. इस बीमारी से पीड़ित बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी, सुनने की क्षमता में कमी और मानसिक विकार तक हो सकते हैं.

रिपोर्ट- जितेंद्र कुमार