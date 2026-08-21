Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Begusarai
  • /बेगूसराय में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 31 पेटी कोडीन सिरप और शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

बेगूसराय में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 31 पेटी कोडीन सिरप और शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Begusarai News: बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों और शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कृष्णा नगर, वार्ड संख्या-23 में छापेमारी की. पुलिस ने मौके से 31 पेटी कोडीन सिरप, 21.63 लीटर ऑफिसर्स चॉइस शराब, 9 लीटर बीयर और एक स्कूटी बरामद की.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 21, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 11:00 AM IST
बेगूसराय में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 31 पेटी कोडीन सिरप और शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार
Image Credit: बेगूसराय में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई (zee media)

About the Author

Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सिवान में क्लास रूम में छात्र को बेरहमी से पीटा, बेगूसराय में जमीन विवाद में बहा खून
2
3
4
5