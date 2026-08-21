/बेगूसराय में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 31 पेटी कोडीन सिरप और शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

पुलिस को आशंका है कि इस कारोबार के पीछे एक बड़ा सप्लाई नेटवर्क हो सकता है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और उनकी भूमिका की जांच कर रही है. नगर थाना पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अवैध शराब और नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस का कहना है कि अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.