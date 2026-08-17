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बेगूसराय में चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में ब्लास्ट, दो बच्चे झुलसे

Begusarai News: बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में जोरदार धमाका हो गया. हादसे के बाद लगी भीषण आग में दो बच्चे झुलस गए, जबकि लाखों रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गई.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 17, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:25 AM IST
बेगूसराय में चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में ब्लास्ट, दो बच्चे झुलसे
Image Credit: बेगूसराय में चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में ब्लास्ट

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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