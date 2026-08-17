/बेगूसराय में चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में ब्लास्ट, दो बच्चे झुलसे

ब्लास्ट के बाद आग इतनी तेजी से फैली कि घर के दरवाजे पर रखी लाखों रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गई. धमाका इतना जबरदस्त था कि घर की दीवार में भी दरार पड़ गई. ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आसपास के घरों को भी आग की चपेट में आने से बचा लिया. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. हादसे के बाद पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल है. पीड़ित प्रिंस कुमार ने जिला प्रशासन से सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है.