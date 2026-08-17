/बेगूसराय में चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में ब्लास्ट, दो बच्चे झुलसे

राज्य चुनें
Begusarai News: बेगूसराय में चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में जोरदार धमाका हो गया. ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग की चपेट में आने से एक बालिका और एक बालक झुलस गए. आग की लपटों ने देखते ही देखते लाखों रुपये की संपत्ति को राख कर दिया. धमाका इतना तेज था कि घर की दीवार में भी दरार पड़ गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव की है. यहां प्रिंस कुमार ने अपने दरवाजे पर सूर्या कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग में लगा रखी थी. इसी दौरान अचानक स्कूटी की बैटरी में जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगीं. आग की चपेट में आने से सोनू कुमार की करीब 9 वर्षीय बेटी निशा कुमारी गंभीर रूप से झुलस गई. निशा का इलाज दलसिंहसराय के एक निजी अस्पताल में चल रहा है. वहीं, अभय राय का करीब 12 वर्षीय बेटा अमन कुमार भी हादसे में आंशिक रूप से घायल हुआ है.
ब्लास्ट के बाद आग इतनी तेजी से फैली कि घर के दरवाजे पर रखी लाखों रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गई. धमाका इतना जबरदस्त था कि घर की दीवार में भी दरार पड़ गई. ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आसपास के घरों को भी आग की चपेट में आने से बचा लिया. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. हादसे के बाद पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल है. पीड़ित प्रिंस कुमार ने जिला प्रशासन से सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है.
इधर, दहिया गांव स्थित आरके ऑटो प्लाजा के संचालक राकेश कुमार झा ने घटना पर दुख जताते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटी चालकों से चार्जिंग के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी सूर्या कंपनी को दी गई है. उन्होंने वाहन चालकों से कंपनी की ओर से निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ही स्कूटी चार्ज करने की अपील की है.