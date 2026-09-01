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बेगूसराय में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, NH-31 किनारे अवैध दुकानें ध्वस्त, दुकानदारों ने जताया विरोध

Begusarai News: बेगूसराय में जिला प्रशासन और नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए NH-31 स्थित ट्रैफिक चौक के पास सड़क और फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया. बुलडोजर की मदद से कई अवैध दुकानों और फुटकर ठेलों को ध्वस्त किया गया.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 01, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:45 AM IST
बेगूसराय में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, NH-31 किनारे अवैध दुकानें ध्वस्त, दुकानदारों ने जताया विरोध
Image Credit: बेगूसराय में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, NH-31 किनारे अवैध दुकानें ध्वस्त

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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