/बेगूसराय में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, NH-31 किनारे अवैध दुकानें ध्वस्त, दुकानदारों ने जताया विरोध

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Begusarai News: बेगूसराय में जिला प्रशासन और नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान एक बार फिर तेज हो गया है. इस बार NH-31 स्थित ट्रैफिक चौक के पास सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई. नगर निगम की टीम ने बुलडोजर की मदद से सड़क और फुटपाथ पर बनी अवैध दुकानों व अन्य अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिससे किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.
प्रशासन के मुताबिक, शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है. सड़क किनारे अवैध कब्जे के कारण यातायात प्रभावित होता है और आए दिन जाम की स्थिति बनती है. इसी को देखते हुए NH-31 के किनारे सड़क और फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान अवैध दुकानों और सड़क किनारे लगाए गए फुटकर दुकानों को बुलडोजर से हटाया गया.
वहीं, नगर निगम की कार्रवाई का कुछ दुकानदारों ने विरोध किया. दुकानदारों ने जिला प्रशासन और नगर निगम पर मनमानी और पक्षपात का आरोप लगाया. उनका कहना है कि कई फुटकर दुकानदार नगर निगम की जमीन पर दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं और निगम की ओर से उनसे टैक्स भी लिया जाता है. इसके बावजूद अचानक अतिक्रमण के नाम पर दुकानों को तोड़ा जा रहा है. दुकानदारों ने सवाल उठाया कि जब उनसे टैक्स लिया जाता है तो उनकी दुकानों को अतिक्रमण बताकर क्यों हटाया जा रहा है.
हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जरूरत पड़ने पर दोबारा बुलडोजर चलाने की भी बात कही गई है. प्रशासन की कार्रवाई के बाद अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों में हड़कंप है. अब देखना होगा कि अतिक्रमण हटाने का यह अभियान आगे कितना प्रभावी रहता है और दुकानदारों की आपत्तियों पर प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाया जाता है.