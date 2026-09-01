/बेगूसराय में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, NH-31 किनारे अवैध दुकानें ध्वस्त, दुकानदारों ने जताया विरोध

वहीं, नगर निगम की कार्रवाई का कुछ दुकानदारों ने विरोध किया. दुकानदारों ने जिला प्रशासन और नगर निगम पर मनमानी और पक्षपात का आरोप लगाया. उनका कहना है कि कई फुटकर दुकानदार नगर निगम की जमीन पर दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं और निगम की ओर से उनसे टैक्स भी लिया जाता है. इसके बावजूद अचानक अतिक्रमण के नाम पर दुकानों को तोड़ा जा रहा है. दुकानदारों ने सवाल उठाया कि जब उनसे टैक्स लिया जाता है तो उनकी दुकानों को अतिक्रमण बताकर क्यों हटाया जा रहा है.