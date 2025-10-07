Begusarai: गंगा में जलस्तर वृद्धि के साथ कटाव तेज, दहशत में स्थानीय लोग... प्रशासन ने लिया स्थिति का जायजा

Begusarai: बेगूसराय में गंगा नदी जलस्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसके कारण कटाव भी तेज हो चुका है. सांसद प्रतिनिधि प्रभाकर कुमार राय दलसिंगसराय फ्लड कंटोल विभाग के SDO और विभाग की टीम के साथ कटाव स्थल का जायजा लिया. उन्होंने कटाव का भयावह दृश्य देख कर तत्काल कटाव रोधी कार्य चलाने का निर्देश दिया है.
Begusarai News: बेगूसराय में गंगा में जलस्तर वृद्धि के साथ कटाव तेज चुका है. इस कटाव के कारण पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. बछवारा प्रखंड के चमथा तीन पंचायत और बिशनपुर पंचायत के चिरैयाटोल, रजौली, चमथा नंबर में कटाव होने से दियारा वासियों में डर का माहौल है. गंगा किनारे बसे लोग अपना घर खाली करने लगे हैं. कटाव की सूचना पर सांसद प्रतिनिधि प्रभाकर कुमार राय फ्लड कंट्रोल प्रमंडल दलसिंहसराय के एसडीओ के साथ कटाव स्थल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.
कटाव स्थल का जायजा
निरीक्षण के उपरांत उन्होंने बताया कि अगले दिन से कटाव रोधी कार्य शुरू किया जाएगा. वहीं, बछवाड़ा प्रखंड के चिरैयाटोल, लंका टोल से नंबर तक गंगा में कटाव हो रहा है. गंगा कटाव की वजह से 10 किलोमीटर लंबाई में 1 किलोमीटर अंदर तक खेत और किसानों का डेरा गंगा में समा गई है. इस दौरान सांसद प्रतिनिधि प्रभाकर कुमार राय दलसिंगसराय फ्लड कंटोल विभाग के एसडीओ और विभाग की टीम के साथ कटाव स्थल का जायजा लिया.
संवेदकों को किया गया निर्देशित
कटाव का भयावह दृश्य देख कर तत्काल कटाव रोधी कार्य चलाने को कहा है. प्रभाकर ने कहा कि सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के प्रयास से कटाव रोधी कार्य चालू हो गया. फ्लड कंट्रोल विभाग दलसिंगसराय के एसडीओ जितेश कुमार ने कहा कि बचाव कार्य शुरू कर दिया जाएगा. संवेदकों को निर्देशित कर दिया गया है.
रिपोर्ट: जितेंद्र चौधरी, बेगूसराय