भक्ति की आड़ में हैवानियत: बेगूसराय में फर्जी साधु ने 25 साल की महिला को बनाया हवस का शिकार, तंत्र-मंत्र के बहाने दे रहा था धोखा

बेगूसराय के नीमचांदपुरा थाना क्षेत्र में एक कथित साधु द्वारा 25 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है. आरोपी अरबिंद लाल देव झाड़-फूंक के बहाने महिला के संपर्क में आया था और रात के समय उसके घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

Last Updated: Jan 27, 2026, 09:00 PM IST

बेगूसराय में आस्था की आड़ में अपराध का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. साधु के भेष में रह रहे एक 60 वर्षीय व्यक्ति पर 25 साल की एक महिला के साथ दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है. मामला सामने आते ही पुलिस ने आरोपी साधु को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है. घटना बेगूसराय जिले के नीमचांदपुरा थाना क्षेत्र के कुसमहौत गांव की बताई जा रही है. 

आरोप है कि साधु के भेष में रह रहा आरोपी रात के अंधेरे में पीड़िता के घर में घुसा और वारदात को अंजाम दिया. पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र निवासी 60 वर्षीय अरबिंद लाल देव के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि आरोपी साधु के वेश में भिक्षाटन कर जीवन यापन करता था और तंत्र-मंत्र व झाड़-फूंक के जरिए लोगों को भ्रमित करता था. वह बीते करीब 10 दिनों से कुसमहौत गांव में रहकर भीख मांग रहा था और लोगों को झाड़-फूंक के नाम पर ठग रहा था. 

कहा यह भी जा रहा है कि इसी दौरान एक पीड़ित महिला, जिसका पति लापता बताया जा रहा है और जो दो बच्चों की मां है, आरोपी के संपर्क में आई. वह साधु से अपने लापता पति की खोज खबर लेना चाहती थी. पुलिस के मुताबिक, 25 और 26 जनवरी की मध्य रात्रि आरोपी साधु महिला के घर में घुसा और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस मामले की जानकारी पुलिस को 26 जनवरी की शाम मिली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने पीड़िता और आरोपी दोनों का मेडिकल परीक्षण कराया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.

हालांकि आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया है, लेकिन साधु के वेश में इस तरह की शर्मनाक वारदात ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. साधु समाज से जुड़े व्यक्ति पर लगे इस आरोप को लेकर इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार, बेगूसराय

Begusarai News

