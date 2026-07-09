/बेगूसराय में जर्जर बिजली का तार टूटकर किसान पर गिरा, करंट लगने से मौत, विभाग पर लापरवाही का आरोप

Begusarai News: बिहार के बेगूसराय में बिजली विभाग की कथित लापरवाही ने एक किसान की जान ले ली. जर्जर बिजली का तार टूटकर किसान के शरीर पर गिर गया, जिससे करंट लगने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. परिजनों का आरोप है कि कई महीनों से जर्जर बिजली के तार की शिकायत विभाग से की जा रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. उनका कहना है कि अगर समय रहते तार बदल दिया जाता तो आज यह हादसा नहीं होता. घटना बेगूसराय जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव की है. मृतक किसान की पहचान गोपालपुर निवासी राम लखन महतो के रूप में हुई है.