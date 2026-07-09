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बेगूसराय में जर्जर बिजली का तार टूटकर किसान पर गिरा, करंट लगने से मौत, विभाग पर लापरवाही का आरोप

Begusarai News: बेगूसराय के वीरपुर थाना क्षेत्र में जर्जर बिजली का तार टूटकर किसान राम लखन महतो पर गिर गया, जिससे करंट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 09, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:14 PM IST
बेगूसराय में जर्जर बिजली का तार टूटकर किसान पर गिरा, करंट लगने से मौत, विभाग पर लापरवाही का आरोप
Image Credit: बेगूसराय में जर्जर बिजली का तार टूटकर किसान पर गिरा, करंट लगने से मौतSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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