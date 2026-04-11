Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3174205
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

बेगूसराय में जमीन विवाद बना मौत का कारण: गेहूं कटनी के दौरान चली गोली, किसान की गई जान

Begusarai News: बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जहां गेहूं कटनी के दौरान हुई गोलीबारी में घायल किसान उपेंद्र चौधरी की इलाज के दौरान मौत हो गई. इस घटना से गांव में मातम का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने 12 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 11, 2026, 07:20 AM IST

Trending Photos

बेगूसराय में जमीन विवाद बना मौत का कारण: गेहूं कटनी के दौरान चली गोली, किसान की गई जान
बेगूसराय में जमीन विवाद बना मौत का कारण: गेहूं कटनी के दौरान चली गोली, किसान की गई जान

Begusarai News: बेगूसराय में जमीन विवाद एक बार फिर खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है. जोकिया-रसलपुर बहियार में गेहूं कटनी के दौरान हुई गोलीबारी में घायल किसान उपेंद्र चौधरी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. उनकी मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. यह घटना न सिर्फ एक परिवार के लिए बड़ा सदमा है, बल्कि क्षेत्र में बढ़ते जमीन विवादों और हिंसा की गंभीर तस्वीर भी पेश करती है.

घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के रसलपुर जोकिया बहियार की है, जहां 6 अप्रैल को जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. दोनों पक्षों के बीच पहले मारपीट हुई, फिर अचानक गोलीबारी शुरू हो गई. इसी दौरान किसान उपेंद्र चौधरी को गोली लग गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत बेगूसराय सदर अस्पताल ले जाया गया.

ये भी पढ़ें: मौसी ने तालाब में डूबोकर मारा एक साल का बच्चा, मोबाइल गुम होने पर था बहन विवाद

Add Zee News as a Preferred Source

डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया. बताया जा रहा है कि करीब साढ़े नौ बीघा जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और कोर्ट का फैसला उपेंद्र चौधरी के पक्ष में आया था.

परिजनों के अनुसार, 5 अप्रैल को दूसरे पक्ष के लोग जबरन खेत में गेहूं काटने लगे थे. विरोध करने पर 6 अप्रैल को जब उपेंद्र चौधरी अपने परिवार के साथ खेत पहुंचे, तो पहले से मौजूद आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया. गोली मारने के बाद लाठी-डंडे, रॉड और खंती से बेरहमी से पिटाई की गई, जिसमें तीन अन्य लोग भी घायल हो गए. मामले में 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार

TAGS

Begusarai News

Trending news

Begusarai News
जमीन विवाद बना मौत का कारण: गेहूं कटनी के दौरान चली गोली, किसान की गई जानबेगूसराय मे
bihar new cm
बिहार के नए CM को लेकर मचा घमासान? ये 10 बातें दे रहीं BJP-JDU में अनबन के संकेत
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: बिहार MLC उपचुनाव का बिगुल बजा, 12 मई को होगा मतदान, RJD ने उतारा अपना कैंडिडेट
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर: राम जानकी मठ के महंत को भगाने पर आक्रोश, दबंगों की गिरफ्तारी को लेकर सड़
Madhepura news
मधेपुरा में मासूम की मौत, मां वेंटिलेटर पर, दहेज हत्या या कुछ और...?
Jamui News
मवेशी चराने वाले बन गए वैद्यराज! जड़ी-बूटी के नाम पर जाम छलकाते दिखे साहब वैद्य
bharat ratna karpoori thakur
कर्पूरी ठाकुर: सादगी के उस महानायक की कहानी, जो सीएम होकर भी मिट्टी के घर में रहा
Muzaffarpur News
सावधान! मुजफ्फरपुर में घूम रहा है खूंखार कुत्ता, एक ही कुत्ते ने इतने लोगों को काटा
Jharkhand news
झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा: धनबाद में कड़ी सुरक्षा, होटल और लॉज पर पुलिस की नजर
Jharkhand news
झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा: धनबाद में कड़ी सुरक्षा, होटल और लॉज पर पुलिस की नजर