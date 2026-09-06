/बेगूसराय में बाढ़ का कहर: वार्ड 18 के 500 से अधिक घरों में घुसा पानी, लगभग 10 हजार लोग प्रभावित

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Begusarai Flood: बिहार के बेगूसराय में बाढ़ का पानी लगातार तबाही मचा रहा है. नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से लोग काफी परेशान हैं. घरों और मुख्य सड़कों पर पानी फैल गया है. कई जगहों पर कमर भर से अधिक पानी जमा है. बाढ़ के कारण करीब 500 से अधिक घरों में पानी घुस गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है. कुछ परिवार घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं.
आपको बताते चलें कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के सिहमा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 और रामदीरी में पिछले छह दिनों से बाढ़ का पानी गांव में जमा है. बताया जा रहा है कि इस बाढ़ से करीब 10 हजार लोग प्रभावित हैं. हालात ऐसे हैं कि कई परिवार अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं. वहीं, कुछ लोग मजबूरी में अपने घरों की छतों पर रहने को विवश हैं.
सिहमा वार्ड नंबर 18 में पिछले पांच दिनों से लगातार बाढ़ का पानी जमा है. चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है. बाढ़ के पानी ने गांव को पूरी तरह टापू में तब्दील कर दिया है. सड़कों पर घुटने से भी ज्यादा पानी जमा होने के कारण आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है. लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी हो रही है.
ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के कारण रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गई है. लोगों को आने-जाने के लिए नाव की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं. तो वहीं कई परिवार घर छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग अभी भी अपने घरों में फंसे हुए हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से राहत और बचाव कार्य तेज करने की मांग की है.