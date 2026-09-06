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बेगूसराय में बाढ़ का कहर: वार्ड 18 के 500 से अधिक घरों में घुसा पानी, लगभग 10 हजार लोग प्रभावित

Begusarai Flood: बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के सिहमा नगर निगम वार्ड नंबर 18 और रामदीरी में बाढ़ का पानी लगातार जमा है. करीब 500 से अधिक घरों में पानी घुसने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. कई परिवार ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 06, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:36 AM IST
बेगूसराय में बाढ़ का कहर: वार्ड 18 के 500 से अधिक घरों में घुसा पानी, लगभग 10 हजार लोग प्रभावित
Image Credit: बेगूसराय में बाढ़ का कहर (zee media)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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