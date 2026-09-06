/बेगूसराय में बाढ़ का कहर: वार्ड 18 के 500 से अधिक घरों में घुसा पानी, लगभग 10 हजार लोग प्रभावित

Begusarai Flood: बिहार के बेगूसराय में बाढ़ का पानी लगातार तबाही मचा रहा है. नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से लोग काफी परेशान हैं. घरों और मुख्य सड़कों पर पानी फैल गया है. कई जगहों पर कमर भर से अधिक पानी जमा है. बाढ़ के कारण करीब 500 से अधिक घरों में पानी घुस गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है. कुछ परिवार घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं.