/बेगूसराय: बाढ़ के पानी में फैले करंट की चपेट में आने से पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कई दिनों से बाढ़ का पानी जमा है और बिजली का तार टूटने की सूचना पहले ही विभाग को दी गई थी. इसके बावजूद टूटे तार को ठीक नहीं कराया गया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग की कथित लापरवाही के कारण ही पिता-पुत्र की जान गई. घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग शुरू कर दी. सूचना मिलने पर मटिहानी विधायक नरेंद्र उर्फ बोगो सिंह भी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया. विधायक ने भी बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और सरकार की ओर से मिलने वाली सभी सुविधाएं देने की मांग की.