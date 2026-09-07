/बेगूसराय: बाढ़ के पानी में फैले करंट की चपेट में आने से पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

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Begusarai News: बेगूसराय में बाढ़ के पानी के बीच बिजली विभाग की कथित लापरवाही ने एक परिवार की खुशियां उजाड़ दीं. रिफाइनरी थाना क्षेत्र के सिसवा गांव के वार्ड नंबर 11 में बाढ़ के पानी में घर का सामान सुरक्षित स्थान पर निकालने के दौरान टूटे बिजली के तार की चपेट में आने से पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों की पहचान कैलाश दास और उनके पुत्र संतोष दास के रूप में हुई है. हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया, जबकि आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दिया और मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया.
बताया जा रहा है कि सिसवा गांव में पिछले कई दिनों से बाढ़ का पानी जमा है और कई घरों में पानी प्रवेश कर गया है. इसी वजह से कैलाश दास और उनका पुत्र संतोष दास घर का सामान सुरक्षित स्थान पर निकाल रहे थे. इसी दौरान रास्ते में पहले से टूटा हुआ बिजली का तार पानी में गिरा हुआ था. संतोष दास जैसे ही पानी के बीच से गुजरे, वह टूटे तार की चपेट में आ गए और करंट लगने से छटपटाने लगे. बेटे को बचाने के लिए कैलाश दास आगे बढ़े, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गए. देखते ही देखते दोनों की पानी में ही मौत हो गई.
घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कई दिनों से बाढ़ का पानी जमा है और बिजली का तार टूटने की सूचना पहले ही विभाग को दी गई थी. इसके बावजूद टूटे तार को ठीक नहीं कराया गया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग की कथित लापरवाही के कारण ही पिता-पुत्र की जान गई. घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग शुरू कर दी. सूचना मिलने पर मटिहानी विधायक नरेंद्र उर्फ बोगो सिंह भी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया. विधायक ने भी बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और सरकार की ओर से मिलने वाली सभी सुविधाएं देने की मांग की.
इधर, घटना की सूचना मिलते ही रिफाइनरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया. बिजली विभाग के कई अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की. अधिकारियों की ओर से मुआवजा देने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. फिलहाल मौके पर तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस तथा बिजली विभाग के अधिकारी लोगों को समझाने में जुटे हैं.