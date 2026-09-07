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बेगूसराय: बाढ़ के पानी में फैले करंट की चपेट में आने से पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

Begusarai News: बेगूसराय के रिफाइनरी थाना क्षेत्र के सिसवा गांव में बाढ़ के पानी के बीच टूटे बिजली के तार की चपेट में आने से पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 07, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:58 PM IST
बेगूसराय: बाढ़ के पानी में फैले करंट की चपेट में आने से पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम
Image Credit: बाढ़ के पानी में फैले करंट की चपेट में आने से पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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