Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Begusarai
  • /बेगूसराय में बाढ़ का कहर: शौच के लिए गए किसान की गहरे पानी में डूबने से मौत, परिवार में मचा कोहराम

बेगूसराय में बाढ़ का कहर: शौच के लिए गए किसान की गहरे पानी में डूबने से मौत, परिवार में मचा कोहराम

Begusarai Flood: बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र के छितरौर गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से किसान दिलीप राय की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वह शौच के लिए गए थे, इसी दौरान पैर फिसलने से गहरे पानी में गिर गए. काफी तलाश के बाद उनका शव बाढ़ के पानी में तैरता मिला.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 14, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 02:41 PM IST
बेगूसराय में बाढ़ का कहर: शौच के लिए गए किसान की गहरे पानी में डूबने से मौत, परिवार में मचा कोहराम
Image Credit: बेगूसराय में बाढ़ का कहर: शौच के लिए गए किसान की गहरे पानी में डूबने से मौत (zee media)

About the Author

Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Bihar Weather: 17 जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना, IMD ने किया अलर्ट
2
3
4
5