/बेगूसराय में बाढ़ का कहर: शौच के लिए गए किसान की गहरे पानी में डूबने से मौत, परिवार में मचा कोहराम

Begusarai Flood: बिहार के बेगूसराय में बाढ़ का कहर लगातार देखने को मिल रहा है. इसी बीच बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र के छितरौर गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया. मृतक की पहचान छितरौर गांव निवासी शिवनंदन राय के पुत्र दिलीप राय के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और शव की तलाश शुरू की.