/बेगूसराय में बाढ़ का कहर: शौच के लिए गए किसान की गहरे पानी में डूबने से मौत, परिवार में मचा कोहराम

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Begusarai Flood: बिहार के बेगूसराय में बाढ़ का कहर लगातार देखने को मिल रहा है. इसी बीच बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र के छितरौर गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया. मृतक की पहचान छितरौर गांव निवासी शिवनंदन राय के पुत्र दिलीप राय के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और शव की तलाश शुरू की.
बताया जा रहा है कि छितरौर गांव में चारों तरफ बाढ़ का पानी फैला हुआ है. बाढ़ का पानी कई लोगों के घरों में भी प्रवेश कर चुका है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालात ऐसे हैं कि कई परिवार अपने घरों को छोड़कर बांध पर रहने को मजबूर हैं. मृतक दिलीप राय भी अपने परिवार के साथ बांध पर रह रहे थे.
परिजनों के अनुसार मृतक दिलीप राय शौच के लिए जा रहे थे, उसी दौरान अचानक उनकी पैर फिसल गया और वह बाढ़ के गहरे पानी में जा गिरे. पानी अधिक होने के कारण वह डूब गए. हादसे के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने काफी देर तक उनकी तलाश की, लेकिन शुरुआत में उनका कोई पता नहीं चल सका. कुछ देर बाद दिलीप राय का शव तैरता हुआ मिला. शव देखते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई.
घटना की सूचना मटिहानी थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. इस घटना के बाद मृतक के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.