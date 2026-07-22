/बेगूसराय पर फिर बाढ़ का संकट! खोरमपुर गंगा घाट पर एक हफ्ते में 8-9 फीट बढ़ा जलस्तर

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Begusarai Flood News: बेगूसराय में गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर ने एक बार फिर बाढ़ की आशंका बढ़ा दी है. मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के खोरमपुर गंगा घाट पर गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे तटवर्ती गांवों के लोगों की चिंता बढ़ गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा, तो इस वर्ष पिछले साल की तुलना में अधिक तबाही देखने को मिल सकती है.
बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र स्थित खोरमपुर गंगा घाट पर पिछले एक सप्ताह से गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है. स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, बीते एक सप्ताह में गंगा का जलस्तर करीब 8 से 9 फीट तक बढ़ चुका है. गंगा की तेज धारा और लगातार बढ़ते पानी ने तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है.
ग्रामीणों ने बताया कि बढ़ते जलस्तर के कारण निचले इलाकों की फसलें जलमग्न होने लगी हैं. यदि पानी का स्तर इसी गति से बढ़ता रहा, तो आने वाले दिनों में कई गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं. इससे किसानों के साथ-साथ आम लोगों के सामने भी बड़ी परेशानी खड़ी होने की आशंका है.
स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले वर्ष आई बाढ़ ने इलाके में भारी तबाही मचाई थी. कई घरों में पानी घुस गया था, जिससे लोगों को महीनों तक अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी थी. इस बार भी तेजी से बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन से समय रहते बाढ़ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने, तटबंधों की निगरानी बढ़ाने और राहत एवं बचाव की तैयारियां सुनिश्चित करने की मांग की है.