/बेगूसराय पर फिर बाढ़ का संकट! खोरमपुर गंगा घाट पर एक हफ्ते में 8-9 फीट बढ़ा जलस्तर

स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले वर्ष आई बाढ़ ने इलाके में भारी तबाही मचाई थी. कई घरों में पानी घुस गया था, जिससे लोगों को महीनों तक अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी थी. इस बार भी तेजी से बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन से समय रहते बाढ़ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने, तटबंधों की निगरानी बढ़ाने और राहत एवं बचाव की तैयारियां सुनिश्चित करने की मांग की है.