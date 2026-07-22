Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Begusarai
  • /बेगूसराय पर फिर बाढ़ का संकट! खोरमपुर गंगा घाट पर एक हफ्ते में 8-9 फीट बढ़ा जलस्तर

बेगूसराय पर फिर बाढ़ का संकट! खोरमपुर गंगा घाट पर एक हफ्ते में 8-9 फीट बढ़ा जलस्तर

Begusarai Flood News: बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र स्थित खोरमपुर गंगा घाट पर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. ग्रामीणों के अनुसार एक सप्ताह में जलस्तर 8-9 फीट बढ़ चुका है, जिससे निचले इलाकों की फसलें जलमग्न होने लगी हैं.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 22, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:11 AM IST
बेगूसराय पर फिर बाढ़ का संकट! खोरमपुर गंगा घाट पर एक हफ्ते में 8-9 फीट बढ़ा जलस्तर
Image Credit: बेगूसराय पर फिर बाढ़ का संकट! खोरमपुर गंगा घाट पर एक हफ्ते में 8-9 फीट बढ़ा जलस्तरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बेगूसराय पर फिर बाढ़ का संकट! खोरमपुर गंगा घाट पर एक हफ्ते में 8-9 फीट बढ़ा जलस्तर
Begusarai flood news4 min ago
2
jharkhand live45 min ago
3
BPSSC ASI Operator Exam 20261 hr ago
4
Nawada News2 hrs ago
5
bihar breaking news2 hrs ago