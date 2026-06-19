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बेगूसराय गैंगरेपः 3 महीने पहले भी हैवानों ने की थी कोशिश, पुलिस तभी सीरियस हो गई होती तो आज इतना बड़ा कांड नहीं होता

Begusarai Gang Rape: 16 दिसंबर 2012 की रात को जिस तरह से दिल्ली में 'निर्भया' के साथ दरिंदगी हुई थी, ठीक उसी तरह 11 जून की रात को बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया. महिला के साथ तीन महीने पहले भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया था. उस वक्त महिला किसी तरह से बच गई थी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 19, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:57 PM IST
बेगूसराय गैंगरेपः 3 महीने पहले भी हैवानों ने की थी कोशिश, पुलिस तभी सीरियस हो गई होती तो आज इतना बड़ा कांड नहीं होता
Image Credit: बेगूसराय पुलिस

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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