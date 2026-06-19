/बेगूसराय गैंगरेपः 3 महीने पहले भी हैवानों ने की थी कोशिश, पुलिस तभी सीरियस हो गई होती तो आज इतना बड़ा कांड नहीं होता

Begusarai Gang Rape Latest News: बेगूसराय में महिला के साथ हुए गैंगरेप ने एक बार फिर से निर्भया की याद दिला दी. 16 दिसंबर 2012 की रात को जिस तरह से दिल्ली में 'निर्भया' के साथ दरिंदगी हुई थी, ठीक उसी तरह 11 जून की रात को बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया. दिल्ली में निर्भया का गैंगरेप करने के बाद दरिंदों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट में लोहे की सरिया घुसेड़ दी थी. इस घटना में भी डॉक्टरों ने महिला के प्राइवेट पार्ट से एक जिंदा कारतूस, एक कंकड़ और लकड़ी का टुकड़ा निकाला है. दोनों घटनाओं में फर्क सिर्फ इतना है कि 'निर्भया' अब इस दुनिया में नहीं है, जबकि बेगूसराय की पीड़िता अपनी आपबीती सुनाने के लिए जिंदा है. महिला के साथ हुई वीभत्स वारदात के लिए बेगूसराय की पुलिस जिम्मेदार है.