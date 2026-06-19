/बेगूसराय गैंगरेपः 3 महीने पहले भी हैवानों ने की थी कोशिश, पुलिस तभी सीरियस हो गई होती तो आज इतना बड़ा कांड नहीं होता

राज्य चुनें
Begusarai Gang Rape Latest News: बेगूसराय में महिला के साथ हुए गैंगरेप ने एक बार फिर से निर्भया की याद दिला दी. 16 दिसंबर 2012 की रात को जिस तरह से दिल्ली में 'निर्भया' के साथ दरिंदगी हुई थी, ठीक उसी तरह 11 जून की रात को बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया. दिल्ली में निर्भया का गैंगरेप करने के बाद दरिंदों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट में लोहे की सरिया घुसेड़ दी थी. इस घटना में भी डॉक्टरों ने महिला के प्राइवेट पार्ट से एक जिंदा कारतूस, एक कंकड़ और लकड़ी का टुकड़ा निकाला है. दोनों घटनाओं में फर्क सिर्फ इतना है कि 'निर्भया' अब इस दुनिया में नहीं है, जबकि बेगूसराय की पीड़िता अपनी आपबीती सुनाने के लिए जिंदा है. महिला के साथ हुई वीभत्स वारदात के लिए बेगूसराय की पुलिस जिम्मेदार है.
दरअसल, महिला के साथ तीन महीने पहले भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया था. उस वक्त महिला किसी तरह से बच गई थी. पीड़िता ने पुलिस थाने में जाकर लिखित में आवेदन भी दिया था. उस वक्त जब महिला थाने में शिकायत करने पहुंची तो थाने पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे डांट-फटकार लगाकर भगा दिया था.
न्याय पाने के लिए महिला ने जिले के कप्तान से भी संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां से भी महिला को न्याय नहीं मिला था. इसके अलावा महिला के साथ लूटपाट की घटना भी घटित हुई थी. इस मामले में भी पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की थी. हर बार पुलिस ने अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया. पुलिस की लापरवाही का नतीजा यह रह कि आज महिला के साथ इतनी जघन्य घटना का शिकार हो गई.
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी शैलेश कुमार ने चकिया थानाध्यक्ष की भूमिका की समीक्षा की और प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया. इसके अलावा डीआईजी खुद सदर अस्पताल पहुंचे और पीड़िता से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली. महिला के आवेदन पर रामू महतो, सूरज कुमार और नीतीश कुमार समेत दो अज्ञात पर FIR हुई है. हालांकि, पुलिस अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकी है.
रिपोर्ट- जितेंद्र चौधरी