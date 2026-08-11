/बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप: जलस्तर बढ़ने से मंडराया बाढ़ का खतरा, तेघड़ा में कटाव से दहशत

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Begusarai News: बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है. गंगा के जलस्तर में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के बाद अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. वहीं, कई इलाकों में कटाव भी लगातार जारी है, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है. मामला बेगूसराय के तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र के तेघड़ा-मधुरापुर बोल्डर घाट का है, जहां पिछले कुछ दिनों से गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है. पानी बढ़ने के साथ ही कटाव भी तेज होता जा रहा है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगा का पानी तेजी से बढ़ रहा है और तेज धारा के कारण कटाव की स्थिति गंभीर होती जा रही है. निचले इलाकों के खेतों में पानी पहुंचने लगा है. ग्रामीणों को आशंका है कि अगर जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में कई गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं. वहीं, गंगा की तेज धारा का असर आसपास के इलाकों के साथ-साथ एक विशाल मंदिर के पीछे भी दिखाई दे रहा है, जहां लगातार कटाव हो रहा है.
कटाव को रोकने के लिए यहां फ्लड फाइटिंग का काम कराया गया है. हालांकि, स्थानीय ग्रामीणों ने इस काम की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि बोरियों में बालू की जगह मिट्टी भरी गई, जिसके कारण तेज पानी की धारा में बोरे गलकर और खिसककर लगातार गिर रहे हैं. ग्रामीणों का दावा है कि इससे कटाव रोकने के बजाय स्थिति और गंभीर होती जा रही है. ग्रामीणों ने फ्लड फाइटिंग के काम में करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.
ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते कटाव पर प्रभावी तरीके से रोक नहीं लगाई गई और गंगा का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा, तो स्थिति और विकराल हो सकती है. बढ़ते जलस्तर और कटाव को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. फिलहाल स्थानीय लोग प्रशासन से कटाव रोकने के लिए ठोस कदम उठाने और फ्लड फाइटिंग के काम की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग कर रहे हैं.