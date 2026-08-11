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बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप: जलस्तर बढ़ने से मंडराया बाढ़ का खतरा, तेघड़ा में कटाव से दहशत

Begusarai News: बेगूसराय में गंगा के बढ़ते जलस्तर के साथ कटाव भी तेज हो गया है. तेघड़ा-मधुरापुर बोल्डर घाट पर निचले इलाकों में पानी पहुंचने लगा है, जिससे ग्रामीणों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है. कटाव रोकने के लिए कराए गए फ्लड फाइटिंग के काम की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 11, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:27 AM IST
बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप: जलस्तर बढ़ने से मंडराया बाढ़ का खतरा, तेघड़ा में कटाव से दहशत
Image Credit: बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप (zee media)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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