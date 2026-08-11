/बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप: जलस्तर बढ़ने से मंडराया बाढ़ का खतरा, तेघड़ा में कटाव से दहशत

कटाव को रोकने के लिए यहां फ्लड फाइटिंग का काम कराया गया है. हालांकि, स्थानीय ग्रामीणों ने इस काम की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि बोरियों में बालू की जगह मिट्टी भरी गई, जिसके कारण तेज पानी की धारा में बोरे गलकर और खिसककर लगातार गिर रहे हैं. ग्रामीणों का दावा है कि इससे कटाव रोकने के बजाय स्थिति और गंभीर होती जा रही है. ग्रामीणों ने फ्लड फाइटिंग के काम में करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.