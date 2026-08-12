/बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप: सिहमा गांव में घुसा बाढ़ का पानी, फसलें डूबीं, ग्रामीणों में दहशत

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Begusarai Flood: बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है. गंगा के जलस्तर में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के बाद अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के सिहमा गांव में गंगा का पानी प्रवेश करने लगा है, जिससे ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है.
गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है. खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह पानी में डूब गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका है. स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, गंगा का पानी तेजी से बढ़ रहा है और तेज धारा के कारण स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है. पानी अब गांव की ओर भी बढ़ने लगा है.
ग्रामीणों को आशंका है कि अगर गंगा का जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में आसपास के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल भी बाढ़ ने इलाके में भारी तबाही मचाई थी. इस बार भी गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों को बड़े नुकसान की चिंता सताने लगी है.
ग्रामीणों को डर है कि अगर हालात बिगड़े तो उन्हें अपने घर छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है. फिलहाल गंगा का पानी गांव की ओर पहुंचने के बाद लोगों के बीच भय और चिंता का माहौल बना हुआ है. स्थानीय लोग प्रशासन से स्थिति पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर राहत एवं बचाव की तैयारी करने की मांग कर रहे हैं.