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बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप: सिहमा गांव में घुसा बाढ़ का पानी, फसलें डूबीं, ग्रामीणों में दहशत

Begusarai Flood: बेगूसराय में गंगा के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के सिहमा गांव में गंगा का पानी प्रवेश करने लगा है. निचले इलाकों में पानी फैलने से खेतों में खड़ी फसलें डूब गई हैं. ग्रामीणों को आसपास के गांवों में भी बाढ़ की आशंका सता रही है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 12, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:37 AM IST
बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप: सिहमा गांव में घुसा बाढ़ का पानी, फसलें डूबीं, ग्रामीणों में दहशत
Image Credit: बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप: सिहमा गांव में घुसा बाढ़ का पानी (zee bihar)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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