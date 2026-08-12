/बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप: सिहमा गांव में घुसा बाढ़ का पानी, फसलें डूबीं, ग्रामीणों में दहशत

गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है. खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह पानी में डूब गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका है. स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, गंगा का पानी तेजी से बढ़ रहा है और तेज धारा के कारण स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है. पानी अब गांव की ओर भी बढ़ने लगा है.