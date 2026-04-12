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बेगूसरायः गर्मी के मौसम में भी गंगा का विकराल रूप, सैकड़ों बीघा जमीन नदी में समाई; किसानों में भारी आक्रोश

Begusarai News: बेगूसराय में गंगा नदी के कटाव ने विकराल रूप ले लिया है. सैकड़ों बीघा उपजाऊ जमीन नदी में समा गई है, जिसके कारण किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 12, 2026, 01:12 PM IST

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बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप
बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप

Begusarai News: बेगूसराय में एक बार फिर गंगा नदी का कटाव विकराल रूप ले चुका है. इस कटाव के कारण सैकड़ों बीघा उपजाऊ जमीन नदी में समा गई है, जिससे किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है. बता दें कि तेघड़ा प्रखंड के मथुरापुर दक्षिण टोला सहित गंगा किनारे के कई इलाकों में पिछले एक महीने से लगातार कटाव जारी है. हालात ये हैं कि किसानों की परवल, खीरा, धनिया और गेहूं की फसलें देखते ही देखते गंगा में समाती जा रही हैं. 

नदी में गिरते-गिरते बचा टैक्टर
स्थानीय किसानों की माने तो प्रतिदिन करीब 20 मीटर तक जमीन का कटाव हो रहा है, जिससे सैकड़ों बीघा उपजाऊ जमीन नदी में विलीन हो चुकी है और हर दिन नुकसान बढ़ता जा रहा है. कटाव इतना तेज है कि खेत के साथ-साथ ट्रैक्टर भी नदी में गिरते-गिरते बचा. हमारी पूरी फसल बर्बाद हो रही है. वहीं, किसान नेता कृष्णनंदन सिंह का कहना है कि भादो महीने से ही कटाव शुरू हो गया था, लेकिन पिछले एक महीने में इसकी रफ्तार और तेज हो गई है।कटाव को लेकर किसानों में प्रशासन के प्रति भारी नाराजगी है.

यह भी पढ़ें: पटना पुलिस की बड़ी कामयाबी, राजधानी में लूटपाट करने वाले 5 बदमाशों को धरा

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तेजी से हो रहा गंगा का कटाव
किसानों का आरोप है कि समय रहते कटावरोधी काम शुरू नहीं किया गया, जिससे नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है. किसानों ने यह भी बताया कि सांसद गिरिराज सिंह द्वारा प्रशासन को पत्र लिखकर कटाव रोधी कार्य शुरू कराने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है. अयोध्या मिथिला गंगा घाट से लेकर मथुरापुर बिचला टोला तक गंगा का कटाव तेजी से जारी है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है. फिलहाल किसान प्रशासन से जल्द से जल्द कटावरोधी कार्य शुरू करने की मांग कर रहे हैं. सवाल ये है कि आखिर कब तक गंगा का यह कहर यूं ही किसानों की जमीन निगलता रहेगा.

बेगूसराय: जितेंद्र चौधरी, बेगूसराय

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