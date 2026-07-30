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बेगूसराय बालिका गृह से 5 लड़कियों के फरार होने का मामला, मंत्री श्वेता गुप्ता ने किया निरीक्षण

Begusarai Shelter Home Case: बेगूसराय स्थित बालिका गृह से हाल ही में 5 लड़कियां फरार हो गई थीं. पुलिस ने अब तक तीन बालिकाओं को बरामद कर लिया है, जबकि दो की तलाश जारी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने आज बालिका गृह जाकर उसका निरीक्षण किया.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 30, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:51 PM IST
बेगूसराय बालिका गृह से 5 लड़कियों के फरार होने का मामला, मंत्री श्वेता गुप्ता ने किया निरीक्षण
Image Credit: बेगूसराय बालिका गृह से 5 लड़कियों के फरार होने का मामला, मंत्री श्वेता गुप्ता ने किया निरीक्षण (Zee Media)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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