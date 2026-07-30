/बेगूसराय बालिका गृह से 5 लड़कियों के फरार होने का मामला, मंत्री श्वेता गुप्ता ने किया निरीक्षण

बेगूसराय के चर्चित बालिका गृह मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. पांच बालिकाओं के एक साथ बालिका गृह से फरार होने के मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकार की समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता आज (गुरुवार, 30 जुलाई) बेगूसराय पहुंचीं और बालिका गृह का निरीक्षण कर पूरे मामले की समीक्षा की. मंत्री ने अधिकारियों से जानकारी ली और बालिकाओं से भी अलग-अलग बातचीत की. वहीं विभाग की ओर से मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया गया है. बता दें कि हाल ही में रतनपुर थाना क्षेत्र स्थित बालिका गृह से एक साथ पांच बालिकाएं फरार हो गई थीं. घटना सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया.