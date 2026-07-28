/बेगूसरायः बालिका गृह की खिड़की तोड़कर 5 लड़कियां फरार, पुलिस ने 3 को बरामद किया

बेगूसराय के बालिका गृह से पांच लड़कियां खिड़की तोड़कर फरार होने से हड़कंप मच गया. पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए तीन लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया, जबकि दो लड़कियों की तलाश अभी तक जारी है. जानकारी के मुताबिक, रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलिया पोखर स्थित बालिका गृह से पांच नाबालिग बच्चियां खिड़की तोड़कर फरार हो गईं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मनीष खुद बालिका गृह पहुंचे, जहां उन्होंने वार्डन और कर्मचारियों से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. लड़कियों की बरामदगी के लिए पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया. छापेमारी अभियान के तहत तीन लड़कियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है, जबकि दो की तलाश अभी भी जारी है.