/बेगूसरायः बालिका गृह की खिड़की तोड़कर 5 लड़कियां फरार, पुलिस ने 3 को बरामद किया

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बेगूसराय के बालिका गृह से पांच लड़कियां खिड़की तोड़कर फरार होने से हड़कंप मच गया. पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए तीन लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया, जबकि दो लड़कियों की तलाश अभी तक जारी है. जानकारी के मुताबिक, रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलिया पोखर स्थित बालिका गृह से पांच नाबालिग बच्चियां खिड़की तोड़कर फरार हो गईं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मनीष खुद बालिका गृह पहुंचे, जहां उन्होंने वार्डन और कर्मचारियों से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. लड़कियों की बरामदगी के लिए पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया. छापेमारी अभियान के तहत तीन लड़कियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है, जबकि दो की तलाश अभी भी जारी है.
बताया जा रहा है कि सोमवार (27 जुलाई) की सुबह करीब साढ़े सात बजे रतनपुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि बालिका गृह में रह रही पांच नाबालिग बच्चियां अचानक खिड़की तोड़कर फरार हो गई थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आ रही है कि बच्चियों ने बालिका गृह की खिड़की का ग्रिल तोड़कर बाहर निकाल गई. हालांकि, पुलिस अभी हर पहलू की जांच कर रही है और किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रही है.
इधर, पुलिस ने बच्चियों की सकुशल बरामदगी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सदर-01 डीएसपी आनंद कुमार पांडे के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया है. जिसमें तीन लड़कियों को पुलिस ने बरामद कर लिया. सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, तकनीकी और सर्विलांस टीम को भी सक्रिय कर दिया गया है.
जिले के सभी थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और आसपास के जिलों को अलर्ट जारी कर दिया था. जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल कल्याण समिति के साथ समन्वय बनाकर लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा था. इस घटना के संबंध में सदर एसडीओ अश्वनी कुमार ने कहा है कि बच्चियों की सुरक्षित बरामदगी उनकी पहली प्राथमिकता है और पूरे मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. उम्मीद है कि बाकी दोनों लड़कियों को भी जल्द ही सकुशल बरामद करके पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.