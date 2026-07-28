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बेगूसरायः बालिका गृह की खिड़की तोड़कर 5 लड़कियां फरार, पुलिस ने 3 को बरामद किया

बेगूसराय के रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलिया पोखर स्थित बालिका गृह से सोमवार को पांच नाबालिग लड़कियां फरार हो गईं. पुलिस ने छापेमारी अभियान के तहत तीन लड़कियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है, जबकि दो की तलाश अभी भी जारी है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 28, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:46 AM IST
बेगूसरायः बालिका गृह की खिड़की तोड़कर 5 लड़कियां फरार, पुलिस ने 3 को बरामद किया
Image Credit: बेगूसरायः बालिका गृह की खिड़की तोड़कर 5 लड़कियां फरार, पुलिस ने 3 को बरामद किया (Zee Media)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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