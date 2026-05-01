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बेगूसराय: बार बालाओं के साथ हेडमास्टर साहब के ठुमके! शिक्षा के मंदिर को किया शर्मसार, वीडियो वायरल

Begusarai News: बेगूसराय के साहेबपुरकमाल प्रखंड में स्थित एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर का महिला डांसर के साथ ठुमके लगाते हुए और नोट उड़ाते हुए वीडियो वायरल हुआ है. इस वीडियो ने शिक्षा विभाग को शर्मसार कर दिया है. हालांकि, ज़ी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

Written By  Jitendra Kumar Chaudhary|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: May 01, 2026, 08:47 AM IST

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हेडमास्टर का वीडियो वायरल
हेडमास्टर का वीडियो वायरल

Begusarai News: बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. स्कूलों में अनुशासन और नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है. इसने शिक्षा विभाग की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. जहां सरकारी स्कूली का हेड मास्टर बार वालों के साथ डांस और रुपया उड़ाते नजर आ रहे हैं. आपको बताते चले कि बेगूसराय के साहेबपुरकमाल प्रखंड से एक शर्मनाक मामला सामने आया है.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर, एक महिला डांसर के साथ ठुमके लगाते हुए और नोट उड़ाते हुए नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति साहेबपुरकमाल प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, नया जाफर नगर के प्रभारी प्रधानाध्यापक सुनील कुमार हैं. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है. हालांकि, ज़ी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें- बेतिया में खाकी शर्मसार: डीजे वालों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल, दारोगा सस्पेंड

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स्थानीय लोगों का कहना है कि एक शिक्षक, वह भी प्रधानाध्यापक जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति अगर इस तरह के कृत्य में शामिल पाया जाता है, तो यह शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहद गंभीर मामला है. एक ओर जहां राज्य के छात्र बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

वहीं दूसरी ओर स्कूल की जिम्मेदारी संभालने वाले शिक्षक इस तरह की गतिविधियों में लिप्त नजर आ रहे हैं. फिलहाल इस मामले को लेकर लोगों ने संबंधित प्रधानाध्यापक के खिलाफ सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की मांग की है. अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है.

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