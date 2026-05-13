Begusarai News: सरकारी स्कूल में SLC के नाम पर अवैध वसूली, वीडियो वायरल होने के बाद विभाग में खलबली

Begusarai News: बेगूसराय में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. बछवाड़ा प्रखंड के एक सरकारी विद्यालय में दशम वर्ग के छात्र-छात्राओं से SLC (स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट) देने के नाम पर खुलेआम अवैध वसूली किए जाने का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. बताया जा रहा है कि छात्रों से 100 से 150 रुपये तक लिए जा रहे थे. सरकार जहां शिक्षा और जरूरी दस्तावेजों को निशुल्क उपलब्ध कराने का दावा करती है, वहीं सरकारी स्कूल में इस तरह की वसूली सामने आने से अभिभावकों और स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है.

यह मामला बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत दादूपुर पंचायत स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय दादूपुर का बताया जा रहा है. आरोप है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक रवि कुमार द्वारा दशम वर्ग के छात्र-छात्राओं से SLC देने के बदले पैसे वसूले जा रहे थे. वायरल वीडियो में छात्रों से रुपये लेते हुए दृश्य दिखाई देने की बात भी कही जा रही है.

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स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि यदि एक सरकारी विद्यालय में खुलेआम इस तरह की वसूली हो रही है, तो यह जांच का विषय है कि जिले के अन्य स्कूलों में भी कहीं SLC और अन्य जरूरी कागजात देने के नाम पर छात्रों से पैसे तो नहीं लिए जा रहे हैं. लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

वहीं, इस मामले को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी निर्मला कुमारी ने कहा है कि वायरल वीडियो की जानकारी उन्हें मिली है. उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी. अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और छात्रों से हुई कथित अवैध वसूली पर जिम्मेदारों के खिलाफ कब तक कदम उठाए जाते हैं.

रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी