होमगार्ड अभ्यर्थियों की भूख हड़तालः धरने पर बैठे कैंडिडेट्स से मिले RJD विधायक नरेंद्र प्रसाद सिंह, सरकार के साथ-साथ विपक्ष को भी लताड़ाहोमगार्ड अभ्यर्थियों की भूख हड़तालः धरने पर बैठे कैंडिडेट्स से मिले RJD विधायक नरेंद्र प्रसाद सिंह, सरकार के साथ-साथ वि

Begusarai Home Guard Candidates Hunger Strike Update: बेगूसराय में होमगार्ड अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार जारी आमरण अनशन अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है. बीती रात मटिहानी विधानसभा सीट से राजद विधायक नरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ बोगो सिंह ने अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उनके हक की लड़ाई में उनके साथ खड़े रहने का वादा किया. अनशन पर जमे अभ्यर्थियों से मुलाकात के दौरान राजद विधायक ने सरकार के साथ-साथ विपक्ष को भी जमकर लताड़ लगाई. उन्होंने कहा कि आज सभी जिलों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो रही है, लेकिन बेगूसराय जिला प्रशासन के द्वारा इन अभ्यर्थियों की अवहेलना की जा रही है.

राजद विधायक बोगो सिंह ने आगे कहा कि आज प्रदेश में ना तो मुख्यमंत्री अपना काम रहा है और ना ही विपक्ष. राजद विधायक ने कहा कि सरकार कौन चला रहे हैं और सरकार कैसे चल रही है, यह बिहार में एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है. शराबबंदी को लेकर भी बोगो सिंह ने बेबाक तरीके से कहा कि बिहार में शराबबंदी 100 फीसदी फेल है. अब प्रदेश में शराब की होम डिलीवरी नहीं, बल्कि शराब की बेड पर डिलीवरी हो रही है. शराब के द्वारा पुलिस प्रशासन अपनी जेब भर रही है और निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है.

बता दें कि बेगूसराय में 419 होमगार्ड अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति को लेकर बीते 6 दिनों से आमरण भूख हड़ताल पर बैठे हैं. राजद विधायक से पहले पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने धरनास्थल पर जाकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की थी. इस दौरान पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकार को युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं है. उन्होंने कहा था कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है. अपराधियों, शराब और बालू माफियाओं का बोलबाला है और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है.

रिपोर्ट- जितेन्द्र कुमार