Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3128640
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

होमगार्ड अभ्यर्थियों की भूख हड़तालः धरने पर बैठे कैंडिडेट्स से मिले RJD विधायक नरेंद्र प्रसाद सिंह, सरकार के साथ-साथ विपक्ष को भी लताड़ाहोमगार्ड अभ्यर्थियों की भूख हड़तालः धरने पर बैठे कैंडिडेट्स से मिले RJD विधायक नरेंद्र प्रसाद सिंह, सरकार के साथ-साथ वि

Begusarai News: राजद विधायक बोगो सिंह ने आगे कहा कि आज प्रदेश में ना तो मुख्यमंत्री अपना काम रहा है और ना ही विपक्ष. उन्होंने कहा कि आज सभी जिलों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो रही है, लेकिन बेगूसराय जिला प्रशासन के द्वारा इन अभ्यर्थियों की अवहेलना की जा रही है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 03, 2026, 10:37 AM IST

Trending Photos

प्रदर्शनकारियों से मिले राजद विधायक बोगो सिंह
प्रदर्शनकारियों से मिले राजद विधायक बोगो सिंह

Begusarai Home Guard Candidates Hunger Strike Update: बेगूसराय में होमगार्ड अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार जारी आमरण अनशन अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है. बीती रात मटिहानी विधानसभा सीट से राजद विधायक नरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ बोगो सिंह ने अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उनके हक की लड़ाई में उनके साथ खड़े रहने का वादा किया. अनशन पर जमे अभ्यर्थियों से मुलाकात के दौरान राजद विधायक ने सरकार के साथ-साथ विपक्ष को भी जमकर लताड़ लगाई. उन्होंने कहा कि आज सभी जिलों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो रही है, लेकिन बेगूसराय जिला प्रशासन के द्वारा इन अभ्यर्थियों की अवहेलना की जा रही है. 

राजद विधायक बोगो सिंह ने आगे कहा कि आज प्रदेश में ना तो मुख्यमंत्री अपना काम रहा है और ना ही विपक्ष. राजद विधायक ने कहा कि सरकार कौन चला रहे हैं और सरकार कैसे चल रही है, यह बिहार में एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है. शराबबंदी को लेकर भी बोगो सिंह ने बेबाक तरीके से कहा कि बिहार में शराबबंदी 100 फीसदी फेल है. अब प्रदेश में शराब की होम डिलीवरी नहीं, बल्कि शराब की बेड पर डिलीवरी हो रही है. शराब के द्वारा पुलिस प्रशासन अपनी जेब भर रही है और निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है.

बता दें कि बेगूसराय में 419 होमगार्ड अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति को लेकर बीते 6 दिनों से आमरण भूख हड़ताल पर बैठे हैं. राजद विधायक से पहले पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने धरनास्थल पर जाकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की थी. इस दौरान पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकार को युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं है. उन्होंने कहा था कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है. अपराधियों, शराब और बालू माफियाओं का बोलबाला है और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट- जितेन्द्र कुमार

TAGS

Begusarai NewsNarendra Prasad Singh RJD

Trending news

Begusarai News
होमगार्ड अभ्यर्थियों की भूख हड़तालः धरने पर बैठे कैंडिडेट्स से मिले RJD विधायक
chandra grahan 2026
चंद्र ग्रहण का किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आचार्य डॉ. राजनाथ झा ने दी जानकारी
chandra grahan 2026
आज लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, देखें पटना में कितने बजे दिखेगा 'ब्लड मून'
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: साल 2026 का पहला चंद्रग्रहण, होली और राज्यसभा चुनाव... देखें बिहार से जुड़ी ताजा खबरें
Rajya Sabha Chunav 2026
राज्यसभा चुनाव: निशांत, मनीष वर्मा या हरिवंश बाबू, CM नीतीश के लिए आसान नहीं फैसला
Rajya Sabha Chunav 2026
राज्यसभा चुनाव: बिहार से उच्च सदन में कैसे चुने जाएंगे सांसद, 10 प्वाइंट में जानें
 Bihar Goverement
बिहार सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, संकट में फंसे बिहारियों को मिलेगी तुरंत मदद
patna news
PMCH में महिलाओं के लिए 90 नए बेड, पटना को जल्द मिलेगी एयर एम्बुलेंस की बड़ी सौगात
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana
CM ने कन्या विवाह योजना के तहत बांटे 1100 करोड़ से ज्यादा, जानें कैसे मिलता है लाभ
Muzaffarpur News
ट्रेन के जनरेटर रूम से शराब की बड़ी खेप बरामद, पावर इंचार्ज गिरफ्तार