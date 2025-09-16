Begusarai News: आपस में भिड़े होमगार्ड के जवान, जमकर हुई रोड़ेबाजी में कई घायल, जानें पूरा मामला
Begusarai News: आपस में भिड़े होमगार्ड के जवान, जमकर हुई रोड़ेबाजी में कई घायल, जानें पूरा मामला

Begusarai Crime News: बलिया थाना क्षेत्र में प्रशिक्षण के दौरान होमगार्ड जवानों के दो गुटों में किसी बात को लेकर लेकर विवाद शुरू हो गया. इसी को लेकर दो गुटों में झड़प हुई और जमकर रोड़ेबाजी देखने को मिली. इस घटना के बाद कैंपस में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 16, 2025, 09:11 AM IST

आपस में भिड़े होमगार्ड जवान
आपस में भिड़े होमगार्ड जवान

Begusarai Homeguard Jawans Clashed: बेगूसराय से इस वक्त बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है. जहां दो गुट होमगार्ड के जवान आपस में जमकर झड़प हो गया. साथ ही साथ दोनों गुट के बीच जमकर रोड़ेबाजी भी हुआ है. इस रोड़ेबाजी में दो दर्जन से अधिक होमगार्ड जवान गंभीर रूप से घायल हो गया. सभी घायल होमगार्ड जवान को उसे जगह से उठाकर इलाज के लिए बलिया पीएचसी में भर्ती कराया जहां इलाज चल रहा है. इस घटना के बाद कैंपस में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. घटना बलिया थाना क्षेत्र के बड़ी बलिया की है. 

बताया जा रहा है कि बड़ी बलिया स्थित कैंपस में होमगार्ड जवान का प्रशिक्षण चल रहा है. इस प्रशिक्षण के दौरान किसी बात को लेकर दो गुट होमगार्ड के जवान के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर रोड़ेबाजी शुरू हो गया. इस दोनों तरफ से जमकर रोड़ेबाजी होने के बाद तकरीबन दो दर्जन से अधिक होमगार्ड जवान गंभीर रूप से घायल हो गया. घंटे तक दोनों होमगार्ड जवान गुट के बीच जमकर मारपीट और रोड़ेबाजी हुआ. हालांकि, वहां पर लगे एंबुलेंस गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया.

ये भी पढ़ें- गोपाल खेमका के हत्यारों का नार्को टेस्ट से इनकार, पुलिस नहीं दाखिल कर सकी चार्जशीट

एंबुलेंस चालक ने बताया है कि आपस में दो होमगार्ड के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया की मारपीट से होते-होते रोड़ेबाजी भी शुरू हो गया. जब हम एंबुलेंस लेकर आ रहे थे. मेरे एंबुलेंस को भी क्षतिग्रस्त किया और साथ ही साथ मेरे साथ भी मारपीट होमगार्ड के जवान के द्वारा किया गया है. इस घटना के बाद घटनास्थल पर बलिया थाना एवं डीएसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारी पहुंचकर कैंप कर रही है.

रिपोर्ट- जितेन्द्र कुमार

Begusarai News

