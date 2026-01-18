Advertisement
बेगूसराय में खौफनाक वारदात, ससुराल वालों ने दामाद पर पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग

बिहार के बेगूसराय में एक युवक को उसके ससुराल वालों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया. पीड़ित सोनू कुमार का आरोप है कि उसके सास-ससुर उसकी पत्नी की दूसरी शादी कराना चाहते थे और विरोध करने पर उसे आग के हवाले कर दिया. फिलहाल वह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है.

Jan 18, 2026

बिहार के बेगूसराय जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां रिश्तों की मर्यादा को ताक पर रखते हुए ससुराल वालों ने अपने ही दामाद पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की. इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खंजापुर गांव में एक युवक सोनू कुमार को उसके ही ससुराल वालों ने आपसी विवाद के बाद पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया. सोनू गंभीर रूप से झुलस गया है और उसे आनन-फानन में बेगूसराय सदर अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार, युवक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है.

घायल सोनू कुमार भगवानपुर थाना क्षेत्र के नौलागढ़ का निवासी है और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता है. सोनू के अनुसार, वह बुधवार को अपनी पत्नी मौसम देवी और बच्चे से मिलने ससुराल गया था. वहां उसे पता चला कि उसके सास-ससुर उसकी पत्नी पर दबाव बनाकर उसकी दूसरी शादी कहीं और कराना चाहते हैं. जब सोनू ने इसका विरोध किया, तो विवाद बढ़ गया. सोनू ने यह भी सनसनीखेज आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उसकी पत्नी का छह माह का गर्भ भी जबरन गिरवा दिया था.

सोनू का आरोप है कि बहस के दौरान उसकी सास मंजू देवी, ससुर रामकुमार यादव, बुआ शिबो देवी और चचेरे ससुर रामपुकार यादव ने मिलकर उसे घेर लिया. इसके बाद उन लोगों ने उस पर पेट्रोल छिड़क दिया और माचिस जलाकर आग लगा दी. सोनू के परिजनों का कहना है कि यह सब एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा था. सोनू की मां ने बताया कि उनका बेटा मेहनत-मजदूरी कर हर महीने 40 हजार रुपये कमाता है और अपने परिवार को खुश रखना चाहता था, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसे खत्म करने की कोशिश की.

इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. अस्पताल में भर्ती सोनू ने आरोप लगाया कि जब वह घटना की शिकायत लेकर पहले थाने गया था, तो पुलिस ने उसे मानसिक रूप से बीमार बताकर भगा दिया और उसकी बात नहीं सुनी. वहीं, चेरिया बरियारपुर थाना अध्यक्ष ज्योति कुमार बसु का कहना है कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है, लेकिन ससुराल पक्ष का दावा है कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है. फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और सच जानने की कोशिश में जुटी है.

इनपुट- जितेंद्र चौधरी

