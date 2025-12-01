बेगूसराय में दरिंदगी की हद पार, पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार गंगा किनारे दफनाया, 19 दिन बाद मिला शव

Bihar Crime News: बेगूसराय में एक बार फिर रिश्ता शर्मसार हुआ है, जहां खाना नहीं बनाने से नाराज पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी. हत्या के बाद पति और ससुराल वालों ने शव को गंगा किनारे जमीन में दफना दिया. आपको बताते चलें कि बेगूसराय में ससुराल वालों और पति ने महिला की हत्या कर शव को गंगा किनारे मिट्टी में दबा दिया. हालांकि 19 दिन बाद महिला का शव पुलिस ने बरामद किया. मृतका की पहचान सिंघौल थाना क्षेत्र के रचियाही गांव के रहने वाले रोहित कुमार की पत्नी निशा कुमारी के रूप में हुई है. इस घटना के संबंध में परिवार का आरोप है कि खाना नहीं बनाने और दहेज में बाइक नहीं देने से नाराज होकर ससुराल वालों ने निशा कुमारी की हत्या की और शव को गंगा किनारे स्थित जमीन में दफना दिया. परिवार का कहना है कि पति बाइक की डिमांड कर रहा था. 11 नवंबर को रोहित कुमार ने कहा कि उसने खाना नहीं बनाया और वह घर से भाग गई. लेकिन बाद में पूछने पर उसने ही कहा कि निशा की घर में हत्या की गई, शव को चादर पर रखकर ऊपर मिट्टी डालकर बांधा गया और गंगा किनारे दफना दिया गया.

इसके बाद मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाकर सिंघौल थाना में मामला दर्ज कराया. जांच के दौरान पुलिस ने महिला के चचेरे ससुर रणधीर को गिरफ्तार कर पूछताछ की. पूछताछ में उसने शव को दफनाने की बात स्वीकार की. इसके बाद पुलिस रणधीर को लेकर सिमरिया गंगा घाट से करीब 3 किलोमीटर दूर कसहा गांव के पास पहुंची. रणधीर ने पुलिस को वह जगह बताई जहां शव को दफनाया गया था. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर शव को बरामद किया. इस घटना के बाद मृतका के पिता को सूचना दी गई. इसके बाद परिवार के सदस्य और माता–पिता अस्पताल पहुंचे और शव की पहचान की. आपको बताते चलें कि पटना के डहमा गांव के रहने वाले मुखराम चौहान ने जून 2023 में अपनी पुत्री निशा की शादी सिंघौल थाना क्षेत्र के रचियाही गांव के रहने वाले रोहित कुमार से बड़े धूमधाम से की थी. रोहित खेती करता था और दोनों का डेढ़ साल का एक पुत्र भी है.

ये भी पढ़ें: नदी किनारे कुत्ते नोंच रहे थे नवजात का शव, बच्चों ने देखा तो शोर मचाया, जांच शुरू

Add Zee News as a Preferred Source

मृतका के पिता मुखराम चौहान ने बताया कि उनकी पुत्री को दामाद और उसके घरवालों ने दहेज के लिए मार डाला. उन्होंने कहा कि शादी में उन्होंने औकात से अधिक दहेज दिया था, शुरुआत में सब ठीक चला लेकिन बाद में पति और ससुराल पक्ष निशा से दहेज में बाइक की मांग करने लगे. उन्होंने कहा था कि वे बाइक दे देंगे लेकिन 11 नवंबर को खाना बनाने के विवाद को लेकर निशा की हत्या कर दी गई और शव को गंगा किनारे दफना दिया गया. पिता ने बताया कि इससे पहले भी उनकी पुत्री के साथ मारपीट होती थी. इसी प्रताड़ना से तंग आकर वह कई बार मायके चली आती थी. उन्होंने बताया कि 2024 में बच्चा होने के बाद भी प्रताड़ना कम नहीं हुई. 3 महीने पहले निशा फिर मायके आ गई थी. छठ से 2 दिन पहले देवर उसे लेने आया और ठीक से रखने का वादा किया. 10 नवंबर को भी निशा से उनकी बात हुई थी, सब सामान्य था. लेकिन 11 नवंबर को बात नहीं हो सकी. उसी दिन दामाद रोहित ने कहा कि आपकी पुत्री किसी के साथ भाग गई है. परिवार ने खोजबीन शुरू कर दी. बाद में 14 नवंबर को फोन आया कि आपकी पुत्री ने खुदकुशी कर ली है. इस दौरान परिवार ने अगुआ को पकड़ा तो पता चला कि पुत्री की हत्या कर लाश गायब कर दी गई है. पिता ने यह भी बताया कि उनका डेढ़ साल का नाती भी गायब है और संभव है कि उसे भी मार दिया गया हो. उन्होंने कहा कि दामाद के रिश्तेदार सिमरिया में रहते हैं और शव को छिपाने में उनकी भी मदद रही होगी.

मृतका की मां फुलवा देवी ने 18 नवंबर को सिंघौल थाने में FIR दर्ज कराई, जिसमें दामाद, समधी, समधन, चचेरे ससुर सहित अन्य लोगों को नामजद किया गया. पुलिस उसी दिन से लगातार जांच में जुटी हुई थी. काफी दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला क्योंकि सभी आरोपी फरार थे. रविवार को जब निशा के चचेरे ससुर रणधीर महतो को पकड़ा गया तो लाश भी बरामद हुई और हत्याकांड में शामिल अन्य लोगों का भी पता चल गया. पुलिस लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. इस मामले में सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे ने बताया कि दहेज के लिए पति और ससुराल वालों द्वारा महिला की हत्या कर शव को जमीन में दफनाया गया था. मृतका के मायके वालों ने दहेज में बाइक नहीं देने पर हत्या की बात कहकर मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पति समेत तीन लोग अब भी फरार हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी