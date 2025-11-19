Advertisement
Begusarai News: मंदिर बुलाकर किया अगवा फिर कर दी हत्या, जीवनसाथी ही निकला हत्यारा, जानें क्या है पूरा मामला

Begusarai Crime News: मंगलवार (18 नवंबर) को एक बोरे में महिला का शव बरामद हुआ था. मृतका की पहचान मनीषा कुमारी (25 वर्षीय) के रूप में हुई थी. तीन साल पहले ही उसकी साहेबपुर कमाल निवासी रोहित कुमार से शादी हुई थी. पुलिस के मुताबिक, दहेज को लेकर मनीषा की हत्या की गई है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 19, 2025, 09:16 AM IST

बोरे में महिला की लाश मिली
Begusarai Dowry Death: बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र स्थित सिंहमा मरगंग के पास से मंगलवार (18 नवंबर) को एक बोरे में महिला का शव बरामद हुआ था. मृतका की पहचान मनीषा कुमारी (25 वर्षीय) के रूप में हुई थी. इस मामले का पुलिस ने 12 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस हत्याकांड में मृतका के पति रोहित कुमार और उसकी बहन को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, दहेज को लेकर मनीषा कुमारी की हत्या की गई है. मृतका के पति और ननद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सास–ससुर अभी भी फरार हैं.

जानकारी के मुताबिक, मृतका मनीषा की शादी साल 2022 में साहेबपुर कमाल के रोहित कुमार से हुई थी. आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले लगातार दो लाख रुपये दहेज की मांग कर रहे थे. ससुराल में मारपीट, गाली-गलौज और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर मनीषा अक्सर मायके आ जाती थी. इसके बाद परिजनों के बीच हुई पंचायत में 50 हजार रुपये देकर मामले को शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन अत्याचार कम नहीं हुआ. 16 नवंबर की दोपहर करीब 2 बजे मनीषा की ननद अमोला देवी का फोन आया. उसने मनीषा को बेगूसराय के कालीस्थान मंदिर पर बुलाया. शाम छह बजे तक मोबाइल पर बातचीत होती रही. फिर फोन अचानक स्विच ऑफ हो गया और दो दिन बाद यानी 18 नवंबर को मनीषा का शव बोरे में बंद मिला.

ये भी पढ़ें- पटना में पुलिस पर हमला, शराब बरामदगी के दौरान हुआ पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल

इसके बाद मृतका के मायकेवालों ने आरोप लगाया कि ननद ने सुलह के बहाने बुलाया और पति के साथ मिलकर अपहरण व हत्या की पूरी साजिश रची. सदर डीएसपी-1 आनंद कुमार पांडे ने बताया कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की गई. ननद अमोला देवी को सिंहमा गांव से और पति रोहित कुमार को खगड़िया जिले के बछौत गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि सास नीतू देवी और ससुर राजेश सिंह अभी भी फरार हैं. उनकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है.

ये भी पढ़ें- बाढ़ में दिल दहला देने वाली वारदात, नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर सड़क पर छोड़ा

सदर डीएसपी-1 ने बताया कि हमने 12 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दिया है. मृतका लंबे समय से दहेज प्रताड़ना का शिकार थी. सभी आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. पोस्टमार्टम के बाद शव को ससुराल पक्ष को सौंपा गया, और मुंगेर घाट पर अंतिम संस्कार किया गया. मृतका के चचेरे ससुर ने मनीषा को मुखाग्नि दी. मायके में मातम पसरा हुआ है . परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है. बता दें कि बेगूसराय में दहेज की मांग ने एक और बेटी की जान ले ली. सवाल यह है कि दहेज प्रताड़ना की शिकायतें पहले ही गंभीरता से क्यों नहीं ली गईं? फिलहाल, पुलिस ने दो आरोपितों को जेल भेज दिया है और दो की तलाश जारी है.

रिपोर्ट- जितेन्द्र कुमार

