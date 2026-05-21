बेगूसराय में हैवानियत, पांच मासूम बच्चों के सामने नशेड़ी पति ने कत्ते से काटा पत्नी का गला, चीखते रहे बच्चे

बेगूसराय के गढ़पुरा इलाके में एक पति ने नशे की हालत में अपनी पत्नी की हत्या कर दी. इस दौरान उनके पांच छोटे बच्चे घर में मौजूद थे और पूरी घटना के गवाह बने. आरोपी ने पहले मारपीट की और फिर धारदार हथियार से हत्या कर दी. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है.
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बेगूसराय जिले से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पति ने अपने ही परिवार को उजाड़ दिया. बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपनी पत्नी की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी. यह घटना गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कोरैय पंचायत वार्ड नंबर-9 की है. घटना के बाद पूरे इलाके में डर और गुस्से का माहौल है.
सबसे दुखद बात यह है कि यह पूरी घटना घर के अंदर हुई और उस समय उनके पांच छोटे-छोटे बच्चे भी वहीं मौजूद थे. जब पिता ने मां पर हमला किया, तो बच्चे जोर-जोर से रोने और चिल्लाने लगे. लेकिन इसके बावजूद आरोपी नहीं रुका और उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. यह दृश्य देखकर बच्चे बुरी तरह डर गए.
जानकारी के अनुसार, आरोपी पति अमित पंडित पहले से ही नशे का आदी था. घटना वाले दिन भी वह नशे में था. उसने पहले अपनी पत्नी गायत्री देवी के साथ मारपीट की. इसके बाद घर में रखे एक धारदार हथियार (कत्ता) से उसकी गर्दन काट दी. इस हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई.
मृतका गायत्री देवी के पांच छोटे-छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र काफी कम है. सबसे बड़ी बेटी 10 साल की है और सबसे छोटा बच्चा सिर्फ ढाई साल का है. मां की हत्या के बाद सभी बच्चे रो-रोकर बेहाल हैं. अब उनके सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि उनका भविष्य कैसे होगा.
घटना के बाद आरोपी वहां से भागने की कोशिश कर रहा था. लेकिन बच्चों की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और तुरंत पुलिस को खबर दी. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने आरोपी को कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया.
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घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस घटना के पीछे और क्या कारण थे.