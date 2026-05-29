बेगूसराय में दर्दनाक हादसा: खेत में अवैध तरीके से छोड़ा था करंट, चपेट में आने से बुझ गया घर का चिराग, परिजनों में कोहराम

Begusarai News: बेगूसराय में खेत की तारबंदी में दौड़ाए गए बिजली के करंट ने एक युवा किसान की जान ले ली. कद्दू की फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेत के चारों ओर लगाए गए नंगे तार में करंट प्रवाहित किया गया था. उसी करंट की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है, जबकि परिजनों ने खेत मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के सिकरहुला बदिया बहियार की है. मृतक की पहचान मोहनपुर गांव निवासी स्वर्गीय अरुण सिंह के पुत्र शुभम कुमार उर्फ छोटू के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि शुभम अपने बड़े भाई के साथ खेत की ओर निकला था. बड़ा भाई साइकिल से आगे निकल गया, जबकि शुभम पैदल गन्ना खाते हुए पीछे आ रहा था. काफी देर तक खेत पर नहीं पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की.

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खोजबीन के दौरान शुभम का शव गांव के ही एक किसान के कद्दू के खेत के पास मिला. खेत के चारों ओर नंगे तार से घेराबंदी की गई थी, जिसमें बिजली का करंट दौड़ाया गया था. शव तारों के नीचे पड़ा मिला. मृतक के हाथ और शरीर पर करंट से झुलसने के गहरे निशान पाए गए, जिससे उसकी मौत बिजली का करंट लगने से होने की पुष्टि हुई. परिजनों का आरोप है कि खेत मालिक ने बिना किसी चेतावनी के अवैध तरीके से खेत में बिजली प्रवाहित कर रखी थी.

घटना की सूचना मिलते ही वीरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि खेत में बिजली का करंट किस प्रकार प्रवाहित किया गया था. परिजनों ने दोषी खेत मालिक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी