बेगूसराय में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन: चार वाहन जब्त, तीन आरोपी गिरफ्तार, माफियाओं में मचा हड़कंप

Begusarai News: बिहार के बेगूसराय जिले में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए माफियाओं पर शिकंजा कसा है. देर रात चलाए गए विशेष अभियान में टीम ने चार वाहनों को जब्त किया और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

छापेमारी में चार वाहन जब्त, तीन गिरफ्तार

मिली जानकारी के अनुसार, तेघड़ा पुलिस और जिला खनन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए चार वाहनों को जब्त किया. इस दौरान एक हाईवा ट्रक सहित अन्य वाहनों को पकड़ा गया, जिनमें अवैध रूप से बालू लदा हुआ था. पुलिस ने मौके से तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

ये भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर: शराब तस्करों का उत्पाद विभाग पर हमला, दूसरी ओर 2 मजदूरों पर चलाई गोली

Add Zee News as a Preferred Source

अधिकारियों के नेतृत्व में चला अभियान

यह पूरी कार्रवाई तेघड़ा डीएसपी कृष्ण कुमार और जिला खनन निरीक्षक चंदन कुमार आजाद के नेतृत्व में की गई. टीम ने बरौनी दो पंचायत के घटकिन्डी दुर्गास्थान स्थित गुप्ता बांध के पास छापेमारी की. गश्ती दल को देखते ही कई वाहन चालक मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक हाईवा ट्रक और अन्य वाहनों को पकड़ लिया. इस दौरान देवानंद पासवान और शिवम कुमार को भी गिरफ्तार किया गया.

लाखों का जुर्माना

जांच के दौरान जब्त सभी वाहनों में सफेद बालू लदा पाया गया, लेकिन किसी के पास वैध दस्तावेज नहीं थे. इससे साफ हो गया कि अवैध रूप से बालू का खनन और परिवहन किया जा रहा था, जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान हो रहा था. पुलिस ने इस मामले में तेघड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपियों पर लाखों रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी