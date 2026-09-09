/बेगूसराय में खूनी खेल, जन्माष्टमी मेला देखकर लौट रहे छात्र की गोली मारकर हत्या, दो गुटों की फायरिंग में गई जान

Begusarai Crime News: बिहार के बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जन्माष्टमी का मेला देखकर घर लौट रहे एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के बजलपुरा वार्ड नंबर-13 की है. बताया जा रहा है कि दो गुटों के बीच मारपीट के दौरान अचानक ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू हो गई, जिसकी चपेट में आने से छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन आनन-फानन में उसे इलाज के लिए तेघड़ा पीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.