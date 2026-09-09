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बेगूसराय में खूनी खेल, जन्माष्टमी मेला देखकर लौट रहे छात्र की गोली मारकर हत्या, दो गुटों की फायरिंग में गई जान

Begusarai Crime News: बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र के बजलपुरा में जन्माष्टमी का मेला देखकर घर लौट रहे छात्र मोहम्मद समीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच में जुटी है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 09, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:41 AM IST
बेगूसराय में खूनी खेल, जन्माष्टमी मेला देखकर लौट रहे छात्र की गोली मारकर हत्या, दो गुटों की फायरिंग में गई जान
Image Credit: बेगूसराय में खूनी खेल, जन्माष्टमी मेला देखकर लौट रहे छात्र की गोली मारकर हत्या

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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