Begusarai News: बेगूसराय में JDU नेता को मारी गोली, अस्पताल में मौत से लड़ रहा जंग
Begusarai News: बेगूसराय में JDU नेता को मारी गोली, अस्पताल में मौत से लड़ रहा जंग

Begusarai News: घायल जेडीयू नेता की पहचान मंसूरचक थाना क्षेत्र के समसा पंचायत-एक के वार्ड नंबर-5 जमालदीपुर टोला के रहने वाले बबलू कुमार महतो के रूप में हुई है. उसे इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 24, 2025, 06:40 AM IST

घायल युवक
घायल युवक

Begusarai Crime News: बेगूसराय में अपराधियों का तांडव एक बार फिर देखने को मिला. बेखौफ अपराधियों ने जेडीयू नेता एवं उप मुखिया पति को गोली मारकर घायल कर दिया. इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया. गोली लगने से घायल जेडीयू नेता को इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. घटना मंसूरचक थाना क्षेत्र के जमालदीपुर टोला के पास की है. घायल जेडीयू नेता की पहचान मंसूरचक थाना क्षेत्र के समसा पंचायत-एक के वार्ड नंबर-5 जमालदीपुर टोला के रहने वाले बबलू कुमार महतो के रूप में हुई है. 

बताया जाता है कि बबलू कुमार महतो जेडीयू का सक्रिय कार्यकर्ता है और उसकी पत्नी ममता कुमारी समसा पंचायत-1 की उप मुखिया है. इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बबलू कुमार महतो देर शाम बहियार से घर लौट रहे थे. इस दौरान अपराधियों ने मकदमपुर-समसा सड़क पर जमालदीपुर के पास सुनसान जगह पर फायरिंग करना शुरू कर दिया. तभी एक गोली बबलू महतो के बांह में लग गई. गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक अपराधी बहियार की ओर फरार हो गए.

ये भी पढ़ें- Nalanda News: सादे लिबास में गई पुलिस को चोर समझ बैठे ग्रामीण, हमला कर किया जख्मी

लोगों ने बबलू को उस जगह से उठाकर मंसूरचक पीएचसी पहुंचाया, जहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. घटनास्थल से पुलिस ने एक खोखा भी बरामद किया गया है. इस घटना की सूचना मिलते ही तेघड़ा डीएसपी कृष्ण कुमार और मंसूरचक थानाध्यक्ष गोविंद कुमार पांडेय सहित अन्य मौके पर पहुंच कर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

रिपोर्ट- जितेन्द्र कुमार

