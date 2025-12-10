बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव, जदयू नेता की कमरे में घुसकर हत्या, गांव में दहशत

Bihar Crime News: बिहार के बेगूसराय में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब नेता भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं. छौड़ाही थाना क्षेत्र के पीर नगर गांव में देर रात बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर सोए हुए जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष निलेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और गांव में दहशत का माहौल फैल गया है. परिजनों के अनुसार, निलेश कुमार अपने डेरा पर सोए थे, तभी आधे दर्जन से अधिक अपराधी वहां पहुंचे और बिना कुछ कहे ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं.

तीन गोलियां लगने से मौके पर ही मौत

गोलीबारी में निलेश कुमार को तीन गोलियां लगीं और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. गोलियों की आवाज सुनकर जब ग्रामीण दौड़कर पहुंचे, तब तक अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो चुके थे. परिजनों का कहना है कि निलेश कुमार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी इतनी नृशंस वारदात को अंजाम दिया गया. मृतक जदयू के सक्रिय जमीनी नेता और संगठन में पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रह चुके थे, जिससे राजनीति से जुड़े कई सवाल उठने लगे हैं.

ग्रामीणों में पुलिस पर नाराजगी

घटना के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है. लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है. ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रही वारदातों ने आम लोगों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. सूचना मिलते ही छौड़ाही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया.

परिवार पर टूटा दुख का पहाड़

परिजनों के अनुसार, निलेश कुमार किसान थे और खेती–बाड़ी के सहारे ही परिवार का भरण-पोषण करते थे. उनकी हत्या से परिवार टूट गया है और पूरे गांव में तनाव, भय और पुलिस प्रशासन के प्रति आक्रोश का माहौल बना हुआ है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और अपराधियों की पहचान के लिए आसपास के इलाकों में छापेमारी की जा रही है.

रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी