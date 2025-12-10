Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3035968
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव, जदयू नेता की कमरे में घुसकर हत्या, गांव में दहशत

Bihar Crime News: बिहार के बेगूसराय के छौड़ाही थाना क्षेत्र में जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष निलेश कुमार की घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी गई. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. पुलिस छापेमारी कर रही है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Dec 10, 2025, 01:43 PM IST

Trending Photos

बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव, जदयू नेता की कमरे में घुसकर हत्या, गांव में दहशत
बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव, जदयू नेता की कमरे में घुसकर हत्या, गांव में दहशत

Bihar Crime News: बिहार के बेगूसराय में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब नेता भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं. छौड़ाही थाना क्षेत्र के पीर नगर गांव में देर रात बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर सोए हुए जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष निलेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और गांव में दहशत का माहौल फैल गया है. परिजनों के अनुसार, निलेश कुमार अपने डेरा पर सोए थे, तभी आधे दर्जन से अधिक अपराधी वहां पहुंचे और बिना कुछ कहे ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं.

तीन गोलियां लगने से मौके पर ही मौत
गोलीबारी में निलेश कुमार को तीन गोलियां लगीं और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. गोलियों की आवाज सुनकर जब ग्रामीण दौड़कर पहुंचे, तब तक अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो चुके थे. परिजनों का कहना है कि निलेश कुमार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी इतनी नृशंस वारदात को अंजाम दिया गया. मृतक जदयू के सक्रिय जमीनी नेता और संगठन में पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रह चुके थे, जिससे राजनीति से जुड़े कई सवाल उठने लगे हैं.

ये भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े युवा आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या, परिवार को दोस्त पर शक

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों में पुलिस पर नाराजगी
घटना के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है. लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है. ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रही वारदातों ने आम लोगों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. सूचना मिलते ही छौड़ाही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया.

 परिवार पर टूटा दुख का पहाड़
परिजनों के अनुसार, निलेश कुमार किसान थे और खेती–बाड़ी के सहारे ही परिवार का भरण-पोषण करते थे. उनकी हत्या से परिवार टूट गया है और पूरे गांव में तनाव, भय और पुलिस प्रशासन के प्रति आक्रोश का माहौल बना हुआ है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और अपराधियों की पहचान के लिए आसपास के इलाकों में छापेमारी की जा रही है.

रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी

TAGS

Begusarai CrimeBihar Crime News

Trending news

RJD
RJD में शर्मनाक हार पर अभी तक चल रहा मंथन! कई नेताओं पर एक्शन करेंगे लालू-तेजस्वी
nitish kumar
चुनावी वादों को पूरा करने में जुटे CM नीतीश, समीक्षा बैठक में चेक की पूरी रिपोर्ट!
Pakauda Vivah in Bihar
बिहार में 'पकड़ौआ विवाह' अभिशाप से कम नहीं, बॉलीवुड में बन चुकी है कई फिल्में
ritesh pandey song
यूट्यूब पर राज कर रहा ‘हेलो कौन’, रितेश पांडेय ने गाया भोजपुरी का सबसे हिट गाना
Bihar Sipahi Bharti
बिहार में चालक सिपाही भर्ती परीक्षा आज, करीब डेढ़ लाख अभ्यर्थी हो रहे शामिल
patna news
अजगर को कंबल, चिंपांजी को च्यवनप्राश... चिड़ियाघर में जानवरों के लिए विशेष व्यवस्था
Cheap Market in Patna
Patna News: कम पैसों में करनी हो अच्छी शॉपिंग तो पटना के इन जगहों को करें एक्सप्लोर
Bihar Crime News
सुपारी, साजिश और मौत का खेल, समस्तीपुर डबल मर्डर में चौंकाने वाला खुलासा
Gayaji Famous Tilkut
'एक बार खाइये तो सही' बिहार के इस जिले का तिलकुट खाकर कहीं और का स्वाद भूल जाएंगे
Begusarai News
बिहार के इस जगह को कहते हैं छोटा मॉस्को! आखिर क्यों और क्या है यहां की खासियत?