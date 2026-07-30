/बेगूसरायः कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वार्डन की मौत मामले में 5 साल बाद बड़ा खुलासा, 2 गिरफ्तार

बेगूसराय के बहुचर्चित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय वार्डन रिंकू कुमारी मौत मामले में 5 साल बाद बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने 5 साल बाद खुलासा किया कि वार्डन रिंकू कुमारी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी. मगध क्षेत्र के आईजी विकास वैभव के नेतृत्व में गठित एसआईटी की जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है. इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बता दें कि बेगूसराय के वीरपुर थाना क्षेत्र स्थित मुजफ्फर गांव के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वार्डन रिंकू कुमारी की मौत 4 अप्रैल 2021 को हुई थी. उस समय पुलिस ने इसे आत्महत्या मानते हुए जांच पूरी कर दी थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर मगध क्षेत्र के आईजी विकास वैभव के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने मामले की दोबारा जांच शुरू की.