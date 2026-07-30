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बेगूसरायः कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वार्डन की मौत मामले में 5 साल बाद बड़ा खुलासा, 2 गिरफ्तार

Warden Rinku Kumari Murder Case: बेगूसराय के बहुचर्चित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय वार्डन रिंकू कुमारी मौत मामले में पांच साल बाद पुलिस ने खुलासा कि उसकी हत्या की गई थी. जांच में सामने आया कि वार्डन रिंकू कुमारी की गला दबाकर हत्या की गई थी. पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 30, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:00 AM IST
बेगूसरायः कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वार्डन की मौत मामले में 5 साल बाद बड़ा खुलासा, 2 गिरफ्तार
Image Credit: बेगूसरायः कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वार्डन की मौत मामले में 5 साल बाद बड़ा खुलासा, 2 गिरफ्तार (Zee Media)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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