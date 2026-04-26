Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3193295
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

ऑनलाइन प्यार की खौफनाक कहानीः बेगूसराय की खुशबू ने पति को छोड़ चुना फेसबुकिया प्रेमी तो मिला धोखा, जानें पूरा मामला

Begusarai News: बेगूसराय की खुशबू कुमारी ने जिस फेसबुकिया प्रेमी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वही उसके लिए खतरनाक साबित हुआ. खुशबू का आरोप है कि युवक ने उसे बंधक बनाकर रखा और नगदी-जेवरात छीन लिए.

Written By  Jitendra Kumar Chaudhary|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: Apr 26, 2026, 08:50 AM IST

Trending Photos

पीड़िता
पीड़िता

Begusarai News: बेगूसराय से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन प्यार की कहानी ने खौफनाक मोड़ ले लिया. यहां एक शादीशुदा महिला को अपने पति से बेवफाई करना इस कदर महंगा पड़ा कि उसकी हसंती-खेलती जिंदगी बर्बाद हो गई. मामला सिंघौल थाना क्षेत्र के कमरुद्दीनपुर गांव का है. बताया जा रहा है कि खुशबू कुमारी का पति अमित कुमार बाहर मजदूरी करता है. पति की अनुपस्थिति में खुशबू कुमारी को फेसबुक की लत लग गई. फेसबुक पर एक युवक से उसे प्यार हो गया और वह अपना ससुराल छोड़कर उसके साथ चली गई. 

दोनों कुछ दिनों तक पटना में साथ रहे. खुशबू कुमारी को यह गलती काफी भारी पड़ गई. जिस प्रेमी के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वही उसके लिए खतरनाक साबित हुआ. खुशबू का आरोप है कि युवक ने उसे बंधक बनाकर रखा और नगदी-जेवरात छीन लिए. इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की और बाद में उसे छोड़ दिया. किसी तरह से वह अपनी जान बचाकर वापस बेगूसराय पहुंची. यहां भी उसका एक बार फिर कथित रूप से अपहरण कर लिया गया. हालांकि, वह फिर से अपनी जान बचाने में कामयाब रही और किसी तरह भागकर वह अपने ससुराल पहुंची. जिसके बाद पति को पूरी घटना की जानकारी दी.

अब पीड़िता का आरोप है कि आरोपी युवक उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है. महिला ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है. उसका कहना है कि मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है. इससे परिवार में डर का माहौल बना हुआ है. फिलहाल, पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही है और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Begusarai News

Trending news

Begusarai News
ऑनलाइन प्यार की खौफनाक कहानीःखुशबू ने पति को छोड़ चुना फेसबुकिया प्रेमी तो मिला धोखा
Jharkhand breaking news
Jharkhand Breaking News Live: जमशेदपुर में चाकूबाजी में 4 घायल, तो गढ़वा में गर्मी के चलते आग का गोला बनी कार
Jharkhand breaking news
Jharkhand Breaking News Live: जमशेदपुर में चाकूबाजी में 4 घायल, तो गढ़वा में गर्मी के चलते आग का गोला बनी कार
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: 'बिहार कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं', तारिक अनवर ने जताई बगावत की संभावना
patna news
पटना में शराबी ने बच्चे के सीने में घोंपा चाकू, कटिहार में स्मैक के खिलाफ बड़ा एक्शन
hazaribagh news
हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा: ट्रक की टक्कर के बाद खाई में गिरी कार, 5 की मौत
hazaribagh news
हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा: ट्रक की टक्कर के बाद खाई में गिरी कार, 5 की मौत
Samastipur News
LPG के बढ़ते किल्लत से मिलेगी राहत: समस्तीपुर की राशन दुकानों पर अब मिलेगा ईंधन
Bettiah news
बेतिया राजपरिवार की दुर्लभ ध्रुपद पांडुलिपियां 'ज्ञान भारतम' ऐप पर हुईं अपलोड
Jharkhand news
Jharkhand News: बंधक बनाकर की पिटाई, आलिया मिल्स से निकलकर किसी तरह घर पहुंचे मजदूर