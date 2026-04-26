ऑनलाइन प्यार की खौफनाक कहानीः बेगूसराय की खुशबू ने पति को छोड़ चुना फेसबुकिया प्रेमी तो मिला धोखा, जानें पूरा मामला

Begusarai News: बेगूसराय से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन प्यार की कहानी ने खौफनाक मोड़ ले लिया. यहां एक शादीशुदा महिला को अपने पति से बेवफाई करना इस कदर महंगा पड़ा कि उसकी हसंती-खेलती जिंदगी बर्बाद हो गई. मामला सिंघौल थाना क्षेत्र के कमरुद्दीनपुर गांव का है. बताया जा रहा है कि खुशबू कुमारी का पति अमित कुमार बाहर मजदूरी करता है. पति की अनुपस्थिति में खुशबू कुमारी को फेसबुक की लत लग गई. फेसबुक पर एक युवक से उसे प्यार हो गया और वह अपना ससुराल छोड़कर उसके साथ चली गई.

दोनों कुछ दिनों तक पटना में साथ रहे. खुशबू कुमारी को यह गलती काफी भारी पड़ गई. जिस प्रेमी के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वही उसके लिए खतरनाक साबित हुआ. खुशबू का आरोप है कि युवक ने उसे बंधक बनाकर रखा और नगदी-जेवरात छीन लिए. इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की और बाद में उसे छोड़ दिया. किसी तरह से वह अपनी जान बचाकर वापस बेगूसराय पहुंची. यहां भी उसका एक बार फिर कथित रूप से अपहरण कर लिया गया. हालांकि, वह फिर से अपनी जान बचाने में कामयाब रही और किसी तरह भागकर वह अपने ससुराल पहुंची. जिसके बाद पति को पूरी घटना की जानकारी दी.

अब पीड़िता का आरोप है कि आरोपी युवक उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है. महिला ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है. उसका कहना है कि मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है. इससे परिवार में डर का माहौल बना हुआ है. फिलहाल, पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही है और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है.