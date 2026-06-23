/बिजली विभाग की लापरवाही ने ली मजदूर की जान! बेगूसराय में जर्जर तार की चपेट में आने से मोहम्मद शाहिद की मौत

घटना की सूचना मिलते ही नावकोठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. वहीं, परिजन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं, परिजनों के आरोपों के बाद बिजली विभाग की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है. अब देखना होगा कि जांच के बाद इस मामले में क्या कार्रवाई होती है.