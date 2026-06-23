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बिजली विभाग की लापरवाही ने ली मजदूर की जान! बेगूसराय में जर्जर तार की चपेट में आने से मोहम्मद शाहिद की मौत

Begusarai News: बेगूसराय के नावकोठी थाना क्षेत्र में करंट लगने से मजदूर मोहम्मद शाहिद की दर्दनाक मौत हो गई. परिजनों ने बिजली विभाग की लापरवाही का आरोप लगाते हुए जर्जर और टूटे बिजली तार को हादसे की वजह बताया है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 23, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:48 AM IST
बिजली विभाग की लापरवाही ने ली मजदूर की जान! बेगूसराय में जर्जर तार की चपेट में आने से मोहम्मद शाहिद की मौत
Image Credit: जी मीडिया

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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