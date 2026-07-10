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बेगूसराय: 4 साल पुराने जमीन विवाद हत्याकांड में 7 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Begusarai News: बेगूसराय के चार साल पुराने चर्चित जमीन विवाद हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 8-8 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह फैसला साहेबपुर कमाल थाना कांड संख्या 176/2021 से जुड़े मामले में आया है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 10, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:26 AM IST
बेगूसराय: 4 साल पुराने जमीन विवाद हत्याकांड में 7 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
Image Credit: 4 साल पुराने जमीन विवाद हत्याकांड में 7 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया जुर्मानाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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