/बेगूसराय: 4 साल पुराने जमीन विवाद हत्याकांड में 7 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Begusarai News: बेगूसराय में चार साल पुराने बहुचर्चित हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले में सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 8-8 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए अदालत के निर्णय का स्वागत किया. यह मामला साहेबपुर कमाल थाना कांड संख्या 176/2021 से जुड़ा है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने सिरैया गांव निवासी रामाशीष यादव, जवाहर यादव, जयकृष्ण यादव, गोपाल उर्फ गोपाल गोविंद, आदर्श कुमार, नितीश कुमार और राकेश कुमार को रामाकांत यादव की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने सभी दोषियों पर 8 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.