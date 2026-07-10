/बेगूसराय: 4 साल पुराने जमीन विवाद हत्याकांड में 7 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

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Begusarai News: बेगूसराय में चार साल पुराने बहुचर्चित हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले में सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 8-8 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए अदालत के निर्णय का स्वागत किया. यह मामला साहेबपुर कमाल थाना कांड संख्या 176/2021 से जुड़ा है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने सिरैया गांव निवासी रामाशीष यादव, जवाहर यादव, जयकृष्ण यादव, गोपाल उर्फ गोपाल गोविंद, आदर्श कुमार, नितीश कुमार और राकेश कुमार को रामाकांत यादव की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने सभी दोषियों पर 8 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अभियोजन के अनुसार, मृतक रामाकांत यादव और आरोपियों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. पंचायत स्तर पर समझौते की कोशिशों के बावजूद विवाद खत्म नहीं हुआ. आरोप है कि 21 जुलाई 2021 की शाम सभी आरोपी हथियारों और पिस्तौल से लैस होकर रामाकांत यादव के घर पहुंचे, जहां उन्होंने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल रामाकांत यादव को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के दौरान घर की महिलाओं के साथ मारपीट और छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया गया था.
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता राम प्रकाश यादव ने नौ गवाहों की गवाही कराई, जबकि सूचिका की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मंसूर आलम ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा. मंसूर आलम ने बताया कि गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी सातों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई.
वहीं, मृतक की पत्नी ने कहा कि उन्हें शुरू से न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और वर्षों के संघर्ष के बाद उनके पति के हत्यारों को सजा मिली है. करीब चार वर्ष तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले को जिले के चर्चित हत्या कांड में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है. इससे पीड़ित परिवार को न्याय मिलने के साथ ही यह संदेश भी गया है कि गंभीर अपराधों में कानून अपना काम करता है.