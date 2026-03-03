Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3128738
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

Begusarai News: बजरंगबली की मूर्ति तोड़े जाने से इलाके में तनाव, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

Begusarai Hindi News: बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 स्थित पोखरिया मोहल्ले में स्थित बजरंगबली मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है. इससे इलाके के लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है. हालांकि, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाल ली है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 03, 2026, 11:51 AM IST

Trending Photos

बजरंगबली की मूर्ति तोड़े जाने से तनाव
बजरंगबली की मूर्ति तोड़े जाने से तनाव

Begusarai Crime News: बेगूसराय से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां एक बार फिर आस्था के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है. असामाजिक तत्वों ने बजरंगबली की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर इलाके में तनाव की स्थिति पैदा कर दी. पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में कर लिया है. मामला बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 स्थित पोखरिया मोहल्ले का है. यहां बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर में घुसकर बजरंगबली की मूर्ति की नाक को क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ लोग शराब के नशे में मंदिर परिसर में घुसे और हंगामा करते हुए मूर्ति को नुकसान पहुंचाया. लोगों ने इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. बताया जा रहा है कि यह मंदिर काफी वर्षों पुराना है और इलाके के लोगों की गहरी आस्था इससे जुड़ी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया. 

पुलिस ने मामले में आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है. इस दौरान नगर थाना के पुलिस पदाधिकारी गौतम कुमार ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि पोखरिया स्थित मंदिर में बजरंगबली की मूर्ति की नाक क्षतिग्रस्त कर दी गई है. आवेदन के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और इलाके में शांति बनी हुई है. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट- जितेंद्र

TAGS

Begusarai News

Trending news

Begusarai News
Begusarai: बजरंगबली की मूर्ति तोड़े जाने से इलाके में तनाव, पुलिस ने संभाले हालात
Bihar News
भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी ब्यूरो का एक्शन: 2024 की तुलना में 28 गुना ज्यादा केस
Jharkhand SIR
झारखंड में वोटर लिस्ट पर महासंग्राम: अप्रैल से शुरू होगी SIR, भाजपा-JMM में ठनी
patna news
ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव: अब एक ही गलती के लिए दिन भर में कटेगा सिर्फ एक चलान
Begusarai News
होमगार्ड अभ्यर्थियों की भूख हड़तालः धरने पर बैठे कैंडिडेट्स से मिले RJD विधायक
chandra grahan 2026
चंद्र ग्रहण का किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आचार्य डॉ. राजनाथ झा ने दी जानकारी
chandra grahan 2026
आज लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, देखें पटना में कितने बजे दिखेगा 'ब्लड मून'
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: साल 2026 का पहला चंद्रग्रहण, होली और राज्यसभा चुनाव... देखें बिहार से जुड़ी ताजा खबरें
Rajya Sabha Chunav 2026
राज्यसभा चुनाव: निशांत, मनीष वर्मा या हरिवंश बाबू, CM नीतीश के लिए आसान नहीं फैसला
Rajya Sabha Chunav 2026
राज्यसभा चुनाव: बिहार से उच्च सदन में कैसे चुने जाएंगे सांसद, 10 प्वाइंट में जानें