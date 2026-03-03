Begusarai News: बजरंगबली की मूर्ति तोड़े जाने से इलाके में तनाव, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

Begusarai Hindi News: बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 स्थित पोखरिया मोहल्ले में स्थित बजरंगबली मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है. इससे इलाके के लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है. हालांकि, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाल ली है.
Begusarai Crime News: बेगूसराय से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां एक बार फिर आस्था के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है. असामाजिक तत्वों ने बजरंगबली की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर इलाके में तनाव की स्थिति पैदा कर दी. पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में कर लिया है. मामला बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 स्थित पोखरिया मोहल्ले का है. यहां बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर में घुसकर बजरंगबली की मूर्ति की नाक को क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया.
स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ लोग शराब के नशे में मंदिर परिसर में घुसे और हंगामा करते हुए मूर्ति को नुकसान पहुंचाया. लोगों ने इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. बताया जा रहा है कि यह मंदिर काफी वर्षों पुराना है और इलाके के लोगों की गहरी आस्था इससे जुड़ी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया.
पुलिस ने मामले में आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है. इस दौरान नगर थाना के पुलिस पदाधिकारी गौतम कुमार ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि पोखरिया स्थित मंदिर में बजरंगबली की मूर्ति की नाक क्षतिग्रस्त कर दी गई है. आवेदन के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और इलाके में शांति बनी हुई है. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है.
रिपोर्ट- जितेंद्र