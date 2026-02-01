Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3093723
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

बेगूसराय में प्रेम प्रसंग बना खून की वजह! बीएससी नर्सिंग छात्र की सिर में गोली मारकर हत्या, गांव में दहशत

Begusarai Crime News: बेगूसराय के खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में बेखौफ अपराधियों ने बीएससी नर्सिंग के छात्र प्रियांशु राज की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है. पुलिस ने मौके से खोखा, बाइक और मोबाइल बरामद कर जांच शुरू कर दी है. प्रेम प्रसंग को हत्या की वजह बताया जा रहा है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 01, 2026, 11:27 AM IST

Trending Photos

बेगूसराय में प्रेम प्रसंग बना खून की वजह! बीएससी नर्सिंग छात्र की सिर में गोली मारकर हत्या, गांव में दहशत
बेगूसराय में प्रेम प्रसंग बना खून की वजह! बीएससी नर्सिंग छात्र की सिर में गोली मारकर हत्या, गांव में दहशत

Begusarai Crime News: बिहार के बेगूसराय में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है. खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में अपराधियों ने बीएससी नर्सिंग के एक छात्र की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी. इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों ने युवक को सिर में गोली मारकर मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया. घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

मृतक युवक की पहचान मोहनपुर गांव वार्ड संख्या-12 निवासी योगेंद्र पासवान के 22 वर्षीय पुत्र प्रियांशु राज के रूप में हुई है. प्रियांशु बीएससी नर्सिंग का छात्र था और हाल ही में पटना से परीक्षा देकर देर रात घर लौटा था. इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने उसे निशाना बनाते हुए सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

ये भी पढ़ें: राजधानी में अपराधियों के हौसले बुलंद, 10वीं के छात्र को चाकुओं से गोदा, इलाज के दौरा

Add Zee News as a Preferred Source

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से तीन खोखा (खाली कारतूस), एक बाइक और एक मोबाइल फोन बरामद किया है. उसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है. परिजनों का आरोप है कि प्रेम प्रसंग को लेकर प्रियांशु का कुछ लोगों से पहले से विवाद चल रहा था और साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया है. 

वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मनीष स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम को भी बुलाया गया है, जो वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है. गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, वहीं पूरे मामले में जल्द ही प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आधिकारिक जानकारी दी जाएगी.

रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी

 

TAGS

Begusarai crime news

Trending news

Begusarai crime news
प्रेम प्रसंग बना खून की वजह! बीएससी नर्सिंग छात्र की सिर में गोली मारकर हत्या
Palamu news
अंधविश्वास का खूनी खेल! डायन बिसाही के शक में एक परिवार के 3 सदस्यों की निर्मम हत्या
Manoj Tiwari Birthday
Manoj Tiwari Birthday: मनोज तिवारी के जन्मदिन पर भाजपा नेताओं ने दी शुभकामनाएं
Bhagalpur News
Bhagalpur News: शिवा यादव ने राज किशोर पासवान को धमकाया, वीडियो वायरल
Union Budget 2026
Union Budget 2026 for Bihar Live: लगातार 9वीं बार आम बजट पेश कर रहीं वित्तमंत्री सीतारमण, बोलीं- इनोवेशन पर हमारा फोकस
Patna Weather
पटना में मौसम खेल रहा लुका-छिपी, बारिश और कोहरा की संभावना, हवा भी हुई जहरीली!
patna news
पटना में यात्रियों से भरी ऑटो में ट्रक ने मारी टक्कर, 6 की दर्दनाक मौत, 2 घायल
Motihari News
Motihari News: नशे की बड़ी खेप बरामद, 'जुगाड़' देख दंग रह गई DRI की टीम
Union Budget 2026
बिहार को पिछले 2 बार से 'खुश' करती रहीं हैं वित्तमंत्री सीतारमण, इस बार क्या मिलेगा?
Nawada News
इंटरमीडिएट परीक्षा कल से, नवादा में तैयारी पूरी; DM रवि प्रकाश ने दी कड़ी चेतावनी