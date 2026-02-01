बेगूसराय में प्रेम प्रसंग बना खून की वजह! बीएससी नर्सिंग छात्र की सिर में गोली मारकर हत्या, गांव में दहशत

Begusarai Crime News: बिहार के बेगूसराय में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है. खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में अपराधियों ने बीएससी नर्सिंग के एक छात्र की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी. इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों ने युवक को सिर में गोली मारकर मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया. घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

मृतक युवक की पहचान मोहनपुर गांव वार्ड संख्या-12 निवासी योगेंद्र पासवान के 22 वर्षीय पुत्र प्रियांशु राज के रूप में हुई है. प्रियांशु बीएससी नर्सिंग का छात्र था और हाल ही में पटना से परीक्षा देकर देर रात घर लौटा था. इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने उसे निशाना बनाते हुए सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से तीन खोखा (खाली कारतूस), एक बाइक और एक मोबाइल फोन बरामद किया है. उसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है. परिजनों का आरोप है कि प्रेम प्रसंग को लेकर प्रियांशु का कुछ लोगों से पहले से विवाद चल रहा था और साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया है.

वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मनीष स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम को भी बुलाया गया है, जो वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है. गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, वहीं पूरे मामले में जल्द ही प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आधिकारिक जानकारी दी जाएगी.

रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी