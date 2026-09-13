/प्यार किया तो डरना क्याः प्रेमी की पिटाई पर भड़की प्रेमिका, लड़के के घर पर हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा, नहीं चली घरवालों की

जानकारी के मुताबिक, प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे युवक को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. इस घटनाक्रम के बाद युवती अपने प्रेमी के घर पहुंच गई और साफ तौर पर कहा कि वह उसी से शादी करेगी. युवती के प्रेमी के घर पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद उसके परिजन भी वहां पहुंचे. परिजनों ने युवती को समझाने और अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, लेकिन युवती अपने फैसले पर अडिग रही. काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच मान-मनौव्वल का दौर चलता रहा. आखिरकार युवती के परिजनों को वापस लौटना पड़ा. इसके बाद युवती और युवक ने अपनी इच्छा से शादी करने का फैसला लिया.