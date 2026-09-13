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प्यार किया तो डरना क्याः प्रेमी की पिटाई पर भड़की प्रेमिका, लड़के के घर पर हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा, नहीं चली घरवालों की

बेगूसराय में प्रेम-प्रसंग का एक हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. यहां प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे प्रेमी युवक को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. घटना के बाद कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि प्रेमिका खुद प्रेमी के घर पहुंच गई और शादी करने की जिद पर अड़ गई.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 13, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 03:33 PM IST
प्यार किया तो डरना क्याः प्रेमी की पिटाई पर भड़की प्रेमिका, लड़के के घर पर हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा, नहीं चली घरवालों की
Image Credit: बेगूसराय की लव-स्टोरी चर्चा में (Zee Media)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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