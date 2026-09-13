/प्यार किया तो डरना क्याः प्रेमी की पिटाई पर भड़की प्रेमिका, लड़के के घर पर हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा, नहीं चली घरवालों की

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बेगूसराय में प्रेम-प्रसंग का एक हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. यहां प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे प्रेमी युवक को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. घटना के बाद कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि प्रेमिका खुद प्रेमी के घर पहुंच गई और शादी करने की जिद पर अड़ गई. परिजनों के काफी समझाने के बावजूद युवती अपने फैसले से पीछे नहीं हटी. आखिरकार दोनों ने मेहदौली चौक स्थित भोला स्थान के शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ को साक्षी मानकर शादी रचा ली. मामला बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र का है. अब घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.
जानकारी के मुताबिक, प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे युवक को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. इस घटनाक्रम के बाद युवती अपने प्रेमी के घर पहुंच गई और साफ तौर पर कहा कि वह उसी से शादी करेगी. युवती के प्रेमी के घर पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद उसके परिजन भी वहां पहुंचे. परिजनों ने युवती को समझाने और अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, लेकिन युवती अपने फैसले पर अडिग रही. काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच मान-मनौव्वल का दौर चलता रहा. आखिरकार युवती के परिजनों को वापस लौटना पड़ा. इसके बाद युवती और युवक ने अपनी इच्छा से शादी करने का फैसला लिया.
दोनों मेहदौली चौक स्थित भोला स्थान के शिव मंदिर पहुंचे, जहां भगवान भोलेनाथ को साक्षी मानकर विवाह की रस्में पूरी की गईं. युवती का कहना है कि वह भगवानपुर थाना क्षेत्र के लबटोलिया वार्ड संख्या-6 निवासी उदय चौधरी के बेटे अविनाश कुमार से वर्षों से प्रेम करती है और उसी से शादी करना चाहती थी. युवती ने अपने परिजनों पर रिश्ते का विरोध करने और मारपीट करने का भी आरोप लगाया है. मंदिर में दोनों की शादी करने के दौरान लोगों की भारी भीड़ जुटी रही. प्रेमी युगल की शादी के बाद पूरे घटनाक्रम को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.
लड़की ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से अविनाश से शादी करना चाहती हूं और उसी के साथ रहना चाहती हूं. फिलहाल, प्रेमी युगल की मंदिर में हुई शादी इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. हालांकि, दोनों की उम्र और विवाह से जुड़ी कानूनी स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि किया जाना बाकी है.