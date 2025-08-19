Begusarai News: बेगूसराय में बदमाशों के हौंसले बुलंद! युवक का अपहरण करके हत्या, शव को तेजाब से जलाया

Begusarai Crime News: बेगूसराय में अपराधियों के हौसले काफी बढ़े हुए नजर आ रहे हैं. ताजा मामले में एक युवक का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई. इतना ही नहीं साक्ष्य छुपाने के लिए अपराधियों ने मृतक के शरीर को तेजाब से बुरी तरह जला दिया. घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के पन्हास गांव की है. पुलिस ने मृतक भोला महतो का शव खगड़िया जिले के मोरकाही में नदी के किनारे से बरामद किया गया है. मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि 11 अगस्त को सौरभ एवं गौरव नाम के शख्स ने मोबाइल से भोला महतो से संपर्क किया था तथा उसे किसी काम से बुलाया था. जब भोला महतो उनसे मिलने गया तो उन दोनों अपराधियों ने अपहरण कर लिया और उसे गायब कर दिया.

पीड़ित परिजनों के मुताबिक, उन्होंने लोहिया नगर थाने में लिखित शिकायत भी दी थी. जिसके बाद पुलिस ने भागलपुर के समीप अपराधियों के चार पहिया वाहन को जब्त किया था. परिजनों का आरोप है कि बाद में उस वाहन को छोड़ दिया गया था. इसी कारण से बदमाशों ने भोला महतो की हत्या करके शव नदी किनारे फेंक दिया था. पुलिस ने सोमवार (18 अगस्त) की सुबह खगड़िया जिले के मोरकाही इलाके में नदी किनारे से शव किया. शव की शिनाख्त भोला महतो के रूप में की गई. परिजनों का कहना है कि रुपए के लेनदेन की वजह से भोला महतो का पहले अपहरण और फिर हत्या की गई. परिजनों के मुताबिक, अपराधियों ने 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी.

अपहरण की सूचना मिलने के 15-20 मिनट में हम पहुंच गए थे. भोला का किससे पैसा का लेनदेन का मामला था, हमको कुछ जानकारी नहीं है. आज सुबह में पता चला कि उसको खगड़िया में मार कर फेंक दिया गया है. लाश भागलपुर में है, तब हम भागलपुर गए. पुलिस की लापरवाही से मेरे बेटा की हत्या हुई है. परिजनों का कहना है कि पुलिस अगर कार्रवाई करती तो मेरा बेटा बच जाता. उन्होंने कहा कि पता करने पर मुझे जानकारी मिली कि बीहट के रहने सौरभ सिंह और गौरव सिंह ने वारदात को अंजाम दिया है. लाश को देखने से लग रहा है कि बदमाशों ने भोला को पीट-पीटकर मार डाला. उसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए चेहरा को जलाकर नदी में फेंक दिया था. फिलहाल पुलिस छानबीन में जुट गई है.

रिपोर्ट- जितेन्द्र कुमार

