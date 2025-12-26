Begusarai Murder: सरसों के खेत में युवक का गला कटा शव मिलने से हड़कंप, बुधवार से गायब था मृतक

Trending Photos
Begusarai Crime News: बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी और शव सरसों के खेत में फेंक दिया. इस जघन्य वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के रचियाही गांव की बताई जा रही है. मृतक युवक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुजा गांव के रहने वाले स्वर्गीय रामसेवक महतो का पुत्र छोटू कुमार के रूप में की गई है. इस घटना के संबंध में परिजनों ने बताया है कि मृतक के बड़े चाचा हीरा महतो का श्राद्ध कार्यक्रम का 13वीं का भोज था और बुधवार (24 दिसंबर) की दोपहर करीब 12 बजे एक से छोटू कुमार अपने घर से गायब था. भोज खत्म होने के बाद परिजनों ने जब घर मे खोजबीन शुरु किया तो नही मिला. उसके बाद आस पास और कुछ रिश्तेदार से सम्पर्क किया तो फिर भी पता नही चला.
मृतक के बड़े भाई ने बताया कि हमने इधर उधर काफी खोजबीन की और फिर ओझा गुनी से भी संपर्क किया. इसी बीच पता चला कि एक युवक का शव मटिहानी थाना क्षेत्र के रचियही बहियार मे सरसों के खेत मे मिला. जब हमलोग पहुंचे तो शव की पहचान छोटू कुमार के रूप में हुई. बताया जा रहा है कि अपराधियों ने पहले युवक का अपहरण किया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया. देर शाम जब ग्रामीण शौच के लिए सरसों के खेत की ओर गए, तो वहां एक युवक का शव पड़ा देख इलाके में हड़कंप मच गया. शव के पास से एक धारदार चाकू भी बरामद किया गया है.
घटना की सूचना मिलते ही मटिहानी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. वहीं सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि सरसों के खेत से एक युवक का शव बरामद किया गया है, जिसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है. घटनास्थल से चाकू भी बरामद किया गया है. फिलहाल पुलिस युवक का शव अपनी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सब अस्पताल भेज दिया गया है. और साथ ही साथ हत्या के कारणों और अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है. इलाके में भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मौजूद है. और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.
रिपोर्ट- जितेंद्र कुमार